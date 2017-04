Cacing Hitam Bercangkang Raksasa Ditemukan di Filipina

Metrotvnews.com, Mindanao: Tim ilmuwan telah menemukan cacing hitam raksasa jenis shipworm untuk kali pertama dalam keadaan hidup di Filipina.



Detail dari cacing ini, yang dapat tumbuh hingga sepanjang 1,55 meter dengan diameter 6 sentimeter, dirilis dalam sebuah jurnal ilmiah Amerika Serikat.

Cacing shipworm raksasa menghabiskan masa hidupnya di dalam sebuah cangkang keras. Cacing ini mencari makan dengan memasukkan kepalanya ke area berlumpur.Meski eksistensinya sudah diketahui selama bertahun-tahun, belum pernah ada spesimen hidup yang dapat diteliti. Shipworm dikategorikan dalam kelas yang sama dengan kerang dan remis.Berdasarkan studi dalam Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS), "spesies langka dan menakjubkan ini" dikenal juga dengan nama Kuphus polythamia, cacing berkulit ganda terpanjang di dunia.Baru-baru ini tim ilmuwan gabungan dari AS, Filipina dan Prancis menemukan lima cacing shipworm dalam keadaan hidup di Mindanao.Cacing ini makan melalui sebuah saluran (bagian V). (Foto: PNAS)Sebuah video memperlihatkan ilmuwan yang memotong salah satu ujung dari cangkang shipworm, untuk kemudian diguncang secara perlahan. Makhluk panjang berlendir dan berwarna hitam terlihat keluar dari cangkangnya.Tidak hanya unik karena ukurannya, shipworm juga mengejutkan ilmuwan karena memakan lumpur dan sedimen air lainnya dengan menggunakan sebuah tipe bakteri.Shipworm membuat cangkangnya sendiri, yang terbuat dari kalsim karbonat, dengan cara mensekresi sebuah zat khusus. Cacing ini juga membuat semacam penutup keras untuk menutup kepalanya, yang dapat diserap kembali oleh dirinya saat hendak menyelam ke dalam lumpur.(WIL)