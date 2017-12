Restoran di Gaza Beri Diskon 80 Persen untuk Warga Korut

Jalur Gaza: Sebuah rumah makan di Jalur Gaza menawarkan potongan harga kepada warga Korea Utara (Korut). Diskon 80 persen ini diberikan sebagai bentuk terima kasih atas kecaman pemimpin Korut Kim Jong-un terhadap keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.



"Warga Korea Utara harus mendapat penghargaan atas peran Kim Jong-un dalam perjuangan Palestina," kata pemilik restoran Salim Rabaa, dikutip dari Jordan Times, Selasa 19 Desember 2017.

Saat ini, tidak ada warga Korut di wilayah Palestina, termasuk di Jalur Gaza. Namun, Kim telah memenangkan hati masyarakat Palestina lewat kecaman terhadap Trump.



Rabu 6 Desember, Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan juga berencana memindahkan kedutaannya dari Tel Aviv ke sana.



Kim mengecam Trump dan menyebutnya sebagai orang nakal dan jahat.



Baca: Korut Kecam Trump Terkait Status Yerusalem



Selain Korut, negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan juga Uni Eropa mengecam keputusan Trump.



Kisruh status Yerusalem semakin kompleks usai AS memveto resolusi Dewan Keamanan PBB. Meski tidak menyebut nama AS atau Trump, resolusi itu meminta pengakuan status Yerusalem dibatalkan.



Rancangan resolusi itu diedarkan Mesir dan didukung 14 anggota DK PBB. Namun resolusi tidak diloloskan karena diblokade hak veto AS.



Warga Palestina menginginkan Yerusalem Timur sebagai ibu kota masa depan negara Palestina. Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengatakan pekan lalu pihaknya tidak lagi menerima peran AS dalam proses perdamaian.









(WIL)