Trump Diduga Salah Mewarnai Bendera AS

Ohio: Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendapat sejumlah cibiran karena dinilai telah salah dalam mewarnai bendera negara dalam kunjungannya ke sebuah rumah sakit anak di Ohio. Ia datang ke sana bersama sang istri Melania dan asisten kesehatan Alex Azar.



Dalam foto yang diunggah Azar di Twitter, Trump terlihat salah mewarnai bagian bendera AS dengan menggunakan warna biru, yang seharusnya adalah merah dan putih.

Salah satu warganet yang merupakan seorang guru menuliskan di akun Twitter-nya. "Presiden salah mewarnai bendera (AS). Itu saja."



Setelah gambar itu viral, banyak warganet lain yang membela Trump.



Seorang pengguna Twitter berkomentar, "salah jika kalian berpikir presiden tidak tahu seperti apa bendera (AS). Dia itu sedang mewarnai! bersama anak-anak! Jika gambar itu adalah kuda, dan dia mewarnainya dengan warna merah muda, apakah orang-orang akan marah karena dia bukan mewarnai kuda dengan warna aslinya??"



Warganet lain ikut membela Trump. "Mungkin beberapa anak bertanya kepada presiden, apa bendera ini bisa diwarnai dengan warna lain? Lalu presiden menunjukan kepada mereka bahwa kalian bebas menentukan ara hidup seperti yang diinginkan. Jadi, presiden pun mewarnai bendera dengan warna lain."



Namun, banyak pula kritik pedas terhadap presiden. Sebuah akun di Twitter menuliskan, "Orang bodoh itu harus kembali ke sekolah."



"Kemampuan mewarnainya ada di tingkat anak-anak, begitu juga dengan ilmu pengetahuan kewarganegaraannya," tulis warganet lainnya, seperti dilansir dari Sky News.



Presiden Trump berada di Ohio untuk menemukan cara mengatasi krisis kecanduan opioid yang semakin memburuk.



Tahun lalu, Trump mengumumkan penggunaan opioid di AS sebagai darurat kesehatan masyarakat nasional. Ia juga menyebutnya sebagai krisis obat-obatan terburuk dalam sejarah Negeri Paman Sam. (Khalisha Firsada)





(WIL)