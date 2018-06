Dianggap Dewa, Pria India Puja Trump

New Delhi: Pria India menghabiskan tiga tahun terakhir untuk memuja Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump sebagai dewa. Bussa Krishna merupakan penggemar fanatik Trump.



Selama tiga tahun terakhir, dia memuja Trump dengan membawa potret presiden AS tersebut dan berdoa kepadanya beberapa kali sehari.

Karena aksinya tersebut, orang-orang yang mengenal Bussa memintanya untuk pergi ke ahli kejiwaan.



"Saya mengatakan kepada mereka, 'Saya tidak membutuhkan apa pun, mungkin Anda harus pergi. Dia (Trump) adalah Tuhan saya dan saya tidak peduli perkataan orang lain," ucapnya, seperti dilansir dari laman 9news.com.au, Rabu 27 Juni 2018.



Pria asal Telengana ini menunjukkan kecintaannya kepada Trump di Facebook. Secara teratur dia mengunggah gambar dan video dirinya menyembah Trump di kuil.



"Rencana saya berikutnya adalah membangun kuil untuk Trump dalam tiga hingga enam bulan," imbuhnya.



Tetangga mengatakan Bussa sering berjalan di sekitar rumahnya dan menceritakan bagaimana dia mencintai Trump.



"Dia sering mengatakan Trump adalah Tuhanku, dia ada di hati saya. Saya sangat menyukainya dan akan memujanya terus," tutur tetangganya.



Halaman Facebook Bussa dibanjiri komentar para warganet. Beberapa mendukung pemujannya terhadap presiden ke-45 Amerika Serikat tersebut. "Anda membuat saya tersenyum dengan cintamu kepada Presiden kita. Tuhan memberkatimu!" tukas warganet.





(FJR)