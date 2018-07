Balon Ayam Berwajah Trump Berlayar di San Francisco

San Francisco: Sebuah balon ayam yang menunjukkan wajah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, akan berlayar di sekitar Pantai San Francisco.



Boneka setinggi sekitar 10 meter ini disebut sebagai 'Trump Chicken' dan menggunakan pakaian penjara serta berlayar pada Minggu 22 Juli 2018.



"Balon berbentuk ayam raksasa yang mengenakan kemeja bergaris 'Prisoner 45', akan dipompa di Crissy Field dan kemudian berangkat ke Fisherman's Wharf," menurut situs The Trump Chicken, seperti dikutip CBS, Senin 23 Juli 2018.



Ayam berjambul emas diperkirakan tiba di Gedung Ferry pukul 1:30 siang waktu setempat dan berlayar perlahan melewati The Embarcadero, kemudian muncul didekat McCovey Cove sekitar pukul 2:30 siang dan akan dikempiskan pada pukul 3 sore.



Penyelenggara Danelle Morton mengatakan bahwa balon ayam tersebut pertama kali dimunculkan pada April 2017 di San Francisco Tax March.



Sejak itu, balon ayam tersebut muncul di seluruh negeri dalam berbagai ukuran. Ayam itu juga muncul di luar Gedung Putih pada bulan Februari dan pada akhir pekan di Hari Presiden, ayam itu berlayar di sekitar Pulau Alcatraz, San Francisco.



Sebuah situs penggalangan dana untuk balon ayam tersebut telah mengumpulkan donasi lebih dari USD500 dari target USD4000 pada Sabtu sore. (Khalisha Firsada)

