Lakukan Yoga dalam Kondisi Bugil, Pria AS Ditangkap

New Hampshire: Ulah seorang pria ini cukup mengherankan. Maksud hati ingin melakukan yoga, dia justru berakhir di penjara.



Eric Stagno ditangkap di sebuah tempat kebugaran di New Hampshire, Amerika Serikat (AS). Pria asal Massachusetts ini tiba-tiba saja melakukan yoga dalam keadaan bugil di Gym Planet Fitness.



Sontak ulahnya itu mengundang ketidaknyamanan dari para penggemar olahraga di tempat kebugaran ini. Polisi pun menangkap Stagno yang dikabarkan telanjang bulat di tempat yoga.



Ketika polisi menangkapnya, Stagno bahwa dia pikir tempat kebugaran Planet Fitness adalah "zona bebas penghakiman," seperti yang ditunjukkan pada slogan pemasaran tempat tersebut.



"Keterangan yang kami dapat dari para saksi adalah orang itu masuk, membuka baju dan menaruhnya di meja depan, berjalan bolak-balik dan kemudian duduk di atas matras yoga," Polisi Plaistow Kapten Brett Morgan mengatakan kepada WBZ-TV, seperti dikutip UPI, Selasa 24 Juli 2018.



Morgan mengatakan bahwa para pengunjung gym yang menyaksikan aksi telanjang Stagno mengatakan mereka merasa "jijik," "muak" dan "tidak aman."



Stagno dibebaskan dengan jaminan USD1.000 dan akan hadir di pengadilan pada September. (Khalisha Firsada)





(FJR)