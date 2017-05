The World, Apartemen Keliling Milik Para Miliarder Dunia

Metrotvnews.com, Hong Kong: Seperti memasuki kapal pesiar Titanic di abad-21. Begitulah kira-kira perasaan para miliarder yang memiliki apartemen di dalam kapal pesiar The World.



Sandar di Pelabuhan Victoria, Hong Kong, kapal pesiar setinggi 644 kaki ini adalah kapal pesiar hunian terbesar dan mungkin paling eksklusif di muka bumi ini.

Dilansir CNN Travel, Kamis 11 Mei 2017, kapal ini dilengkapi dengan sejumlah fasilitas mewah antara lain lapangan tenis, spa seluas tujuh ribu persegi, pusat kebugaran dan bar dengan koleksi 12 ribu botol anggur.Menurut laporan, kapal ini telah mengunjungi 1.213 pelabuhan dan berlayar 641 ribu mil sepanjang laut. Tahun ini, The World tercatat telah melakukan perjalanan ke Laut Ross di Antartika dan Melanesia dekat Papua Nugini.Jika biasanya menaiki kapal pesiar bisa disebut wisata cruise, berbeda dengan The World. Siapapun yang mampu, bisa membeli apartemen mewah di dalamnya dan tidak bisa disewa.Terhitung ada 165 unit apartemen mewah di atas kapal yang dijual mulai dari USD3 juta untuk tipe studio dan USD15 juta untuk tiga kamar. Semua unit apartemen di dalam The World sudah terjual habis sejak 2006 silam.Bagi yang tak mempunyai hunian di dalam kapal tersebut, mereka harus memiliki undangan resmi dari salah satu penghuni yang terdaftar sebagai keluarga atau kerabat.Semua warga yang tinggal di The World merupakan pengacara kondang, dokter, arsitek, sampai pengusaha besar yang semuanya merupakan pemegang saham yang bisa menentukan rute kapal setiap tahun.(WIL)