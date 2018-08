Ingin Kuliah, Seekor Rakun Masuk ke Ruang Kelas di Kampus AS

Texas: Ada-ada saja ulah mamalia satu ini. Entah karena penasaran atau ingin belajar, seekor rakun menganggu kegiatan belajar di sebuah kampus di Texas, Amerika Serikat (AS).



Seekor rakun harus ditangkap dan dikandangkan karena mengganggu sebuah kelas di hari pertama kuliah di University of North Texas College of Music pada 27 Agustus 2018.



Pihak kampur mengatakan hari pertama perkuliahan terganggu karena seeokor rakun yang berkeliaran di lorong.



"Layanan Hewan Denton telah membawa rakun itu dari gedung dan kami yakin dia akan dilepaskan ke alam bebas. Kami tidak yakin apakah audisinya berjalan lancar tapi audisinya sangat berkesan," gurau akun resmi pihak sekolah lewat cuitan Twitter-nya, seperti dikutip UPI, Rabu 29 Agustus 2018.



Layanan Hewan Denton itu dipanggil ke tempat kejadian agar rakun itu ditangkap untuk dilepaskan kembali ke alam liar. (Khalisa Firsada)





