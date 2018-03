Benda Misterius Terekam Melayang di Atlantik

Atlantik: Sebuah benda misterius terekam terbang di Laut Atlantik. Temuan itu membuat pilot Angkatan Laut Amerika Serikat (US Navy) terkejut.



Dalam video yang direkam di sekitar pesisir timur pada 2015, pilot terdengar heboh melihat benda tidak dikenal terbang melintasi Laut Atlantik.



Penasihat dari the Stars Academy of Arts and Science, Christopher Mellon menulis di the Washington Post bahwa rekaman itu membuktikan bahwa, "sekarang saat untuk menghilangkan tabu membicarakan tentang 'UFO'".



Video itu memperlihatkan sebuah kamera di dalam jet tempur US Navy yang terbang di ketinggian 25 ribu kaki. Benda tak dikenal itu tampak melintas cepat di kamera.





Benda yang mencurigakan terekam oleh jet tempur AS (Foto: the Stars Academy of Arts and Science).



Pada saat titik kamera berhasil melacak benda itu. Bahkan pilot yang berada di balik kemudi berteriak kegirangan bahwa dirinya berhasil mendapatkan rekaman video dari UFO tersebut.



"Benda apa itu," ujar pilot tersebut yang terdengar dalam rekaman milik the Stars Academy of Arts and Science, seperti dikutip Mirror, Selasa 13 Maret 2018.



Perbincangan kemudian terekam antara pilot dengan prajurit yang memegang senjata.



Prajurit: "Ya Tuhan, lihat di sana kawan!"



Pilot itu kemudian membalas: "Lihat benda itu terbang."



Menurut pengetahuan, video ini bersifat rahasia tetapi tidak diketahui bagaimana Stars Agency bisa mendapatkannya.



Pada Desember 2017 lalu, militer AS mengonfirmasi mengenai program menyelidiki UFO adalah benar keberadaannya. Tetapi mereka menegaskan bahwa pendanaan untuk program itu sudah dihentikan sejak 2012.



Ada banyak laporan mengenai personel militer yang bersinggungan dengan benda aneh. Di beberapa kasus, personel militer melihat benda yang melayang dari ketinggian 60 ribu kaki turun dalam kecepatan supersonik.

(FJR)