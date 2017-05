Remaja AS Ditemukan Tewas Akibat Overdosis Kafein

Metrotvnews.com, South Carolina: Kopi, minuman berenergi serta soda menjadi kombinasi mematikan bagi seorang remaja di South Carolina, Amerika Serikat (AS). Remaja itu tewas setelah dua jam sebelumnya mengonsumsi minuman itu.

Korban tidak menyadari peringatan risiko overdosis kafein. Ditambah lagi, remaja itu juga menenggak minuman bersoda.

"Davis Allen Cripe meninggal pada 26 April karena serangan jantung yang dipicu kafein dan menyebabkan sesak napas," ujar pejabat koroner Richland County, Garry Watts, seperti dikutip AFP, Rabu 17 Mei 2017.

Menurut Watts insiden ini pada umumnya tidak biasa terjadi. "Kemungkinan besar ini dipicu masa di mana dia mengonsumsi banyak kafein yang mempengaruhi jantungnya," ungkap Watts.

Badan pengawas makanan AS selama ini merekomendasi untuk dewasa mengonsumsi kafein tidak boleh lebih dari 400 miligram per hari. Itu berarti setara dengan empat hingga lima cangkir kopi per haru.

"Ketika orang dewasa harus hati-hati atas konsumsi kafein, penting bagi orangtua untuk mengetahui risiko kafein bagi anakp-anak serta remaja," tutur ahli di Pusat Racun Palmetto, Jill Michels.

Orangtua dari Cripe sendiri mengaku bahwa putranya sangat hati-hati mengenai narkoba dan alkohol. Namun menurutnya bukan kecelakaan mobil yang merenggut nyawa sang putra tetapi, minuman berenergi.

(FJR)