Pintu Pesawat Membeku, Penumpang Maskapai AS Terdampar 16 Jam

New York: Lebih dari 250 penumpang pesawat maskapai asal Amerika Serikat terdampar di sebuah bandara di Kanada. Penyebabnya, salah satu pintu membeku usai pesawat itu lepas landas dari New York.



Para penumpang terdampar lebih dari 15 jam di bandara militer Kanada. Pesawat Boeing 777 ini berangkat dari bandara Newark pada Sabtu 19 Januari waktu New York. Pesawat dijadwalkan menempuh perjalanan sejauh 12.875 kilometer menuju Hong Kong.

Namun, setelah terbang selama 3,5 jam, seorang penumpang jatuh sakit dan memaksa pilot untuk mendarat darurat di bandara Goose Bay di Kanada. Bandara tersebut adalah bagian dari pangkalan Angkatan Bersenjata Kanada.



"Kami mendarat sekitar pukul 21.30 waktu setempat," kata salah seorang penumpang Chris Liew, dilansir dari laman Newscom.au, Senin 21 Januari 2019.



"Penumpang yang sakit itu berhasil dibawa ke rumah sakit, dan pesawat kami mengisi bahan bakar. Namun, beberapa jam kemudian kami diberitahu ada masalah dengan pintu dan seorang mekanik dipanggil," imbuhnya.



Sebuah pintu pesawat membeku di suhu minus 20 derajat Celcius. Akibatnya, pesawat tidak bisa lepas landas karena pintu tak bisa menutup sepenuhnya.



Juru bicara United Airlines, Natalie Noonan, mengatakan bahwa para penumpang dapat keluar masuk pesawat selama penundaan tersebut. Namun, persediaan makanan di dalam pesawat semakin menipis.



Beberapa penumpang kesal akan kejadian ini. Mereka menilai awak pesawat tidak berkomunikasi dengan baik dan efektif kepada para penumpang.



"Kami benar-benar frustasi. Ini situasi yang sangat unik," kata Noonan.



"Bandara tempat mereka mendarat sama sekali tidak dilengkapi peralatan untuk menangani banyak orang," imbuhnya.



Setelah 16 jam terdampar di Kanada, sebuah pesawat pengganti mendarat di bandara tersebut pada Minggu, sekitar pukul 11.00 waktu New York. Pesawat dengan kru baru ini membawa makanan untuk penumpang.



United Airlines berjanji bahwa semua penumpang akan menerima kompensasi dan pengembalian uang atas peristiwa ini.





(WIL)