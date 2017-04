Salinan Deklarasi Kemerdekaan AS Ditemukan di Inggris

Metrotvnews.com, Chichester: Satu dari dua salinan perkamen Deklarasi Kemerdekaan Amerika akhirnya ditemukan di sebuah kantor arsip di West Sussex, Inggris. Dokumen itu tersimpan di sana selama setengah abad.



Para peneliti asal Universitas Harvard terkejut mengenali manuskrip itu saat menyusun basis data reproduksi lanjutan dari deklarasi tersebut. Satu-satunya salinan perkamen manuskrip lainnya disimpan di Arsip Nasional di Washington DC.

Menurut para peneliti, staf Kantor Arsip West Sussex di Chichester tidak terlalu memperhatikan salinan tersebut, yang diproduksi sepuluh tahun setelah deklarasi.Danielle Allen, seorang profesor Harvard, mengatakan bahwa manuskrip itu telah "dilipat" sampai akhirnya pihak universitas menghubungi kantor tersebut."Mereka belum memberikan tanggal (di manuskrip) dan juga tidak tahu apa sebenarnya mereka punya," katanya kepada The Telegraph, Minggu 23 April 2017."Ada banyak reproduksi yang beredar kemudian. Asumsinya mungkin ada banyak salinan, jadi yang satu ini tidak begitu diperhatikan. Tentu jadi berita bagi mereka karena menemukan dokumen khusus seperti ini," serunya.Prof Allen mengatakan bahwa "sangat mengejutkan" menemukan materi "berharga" yang tersimpan di kantor arsip setempat. "Kami ingin merayakannya karena telah mempertahankannya selama 50 tahun terakhir," tambah dia.Para periset menemukan manuskrip tersebut saat menggunakan perangkat lunak Arsip Nasional untuk mengumpulkan daftar setiap salinan deklarasi yang disimpan di Inggris.Mereka sekarang mencoba mengetahui bagaimana perkamen itu bisa sampai ke pelosok Inggris. Menurut staf di kantor arsip, manuskrip diserahkan kepada mereka pada 1956 oleh seorang pria setempat, yang rupanya bekerja di sebuah firma hukum yang mewakili Dukes of Richmond.Salah seorang Duke yang dikenal sebagai "duke radikal" atas dukungannya terhadap pemberontakan kolonis Amerika, menyatakan dirinya mungkin telah membawa manuskrip tersebut ke Inggris."Dia pendukung paling bersemangat bagi rakyat Amerika selama revolusi," kata Prof Allen.Kantor arsip Chichester saat ini bekerja sama dengan universitas serta sejarawan di British Library dan American Library of Congress untuk melakukan tes lebih lanjut terhadap manuskrip temuan.Seorang peneliti Harvard lainnya, Emily Sneff, memikirkan kemustahilan penemuan mereka. "Kami tentu saja tidak mencari salinan deklarasi tersebut di Sussex Barat," katanya.Deklarasi Kemerdekaan Amerika diadopsi dari pertemuan Kongres Kontinental Kedua di Pennsylvania State House di Philadelphia pada 4 Juli 1776.(WIL)