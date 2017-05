Badai Debu Landa Beijing dan Tiongkok Utara

Metrotvnews.com, Beijing: Badai debu melanda banyak wilayah di Tiongkok Utara, termasuk ibu kota, Beijing, yang merupakan kelanjutan dari krisis kualitas udara di Negeri Tirai Bambu, Kamis 4 Mei 2017.



Kualitas udara di Tiongkok saat ini jauh melebihi batas aman yang direkomendasikan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Otoritas Tiongkok meminta warga untuk menghindari aktivitas di luar ruangan dan menyarankan anak-anak serta orang lanjut usia tetap berada di rumah.Seperti dikutip BBC, badai debu tertiup angin dari Mongolia dan Kawasan Otonom Mongolia Dalam yang masih wilayah Tiongkok.Anak-anak disarankan tetap berada di rumah. (Foto: Reuters)Agensi Lingkungan Beijing melaporkan bahwa hingga pukul 11.00 siang waktu setempat, data PM2.5 -- yang mengukur polusi dalam bentuk partikel kecil -- menunjukkan angka 500 mikrogram per meter kubik.Batas aman kualitas udara yang direkomendasikan WHO adalah 25 mikrogram per meter kubik.Beijing diperkirakan akan terus dilanda badai debu hingga Kamis malam. Jarak pandang relatif rendah sepanjang hari ini.Selain Beijing, badai debu juga melanda Tiongkok Utara mulai dari provinsi paling barat Xinjiang hingga Heilongjiang di timur.Negeri Tirai Bambu dilanda polusi udara parah sejak beberapa tahun terakhir, terutama saat musim dingin saat masyarakat di kota-kota bagian barat mengandalkan batu bara untuk mesin penghangat.Tiongkok pertama kalinya menerapkan status darurat merah, yang merupakan tertinggi dalam hal polusi udara, pada 2015.Kondisi lalu lintas Beijing di tengah badai debu. (Foto: Reuters)(WIL)