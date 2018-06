Najib Bantah Korupsi 1MDB, Mahathir Tak Percaya

Kuala Lumpur: Perdana Menteri Malaysia Mahathir meluapkan kecaman terhadap pendahulunya, Najib Razak, karena menyangkal mengetahui dana jutaan dolar yang menghilang dari 1Malaysia Development Berhad (1MDB).



Rakyat Malaysia yang didorong oleh kemarahan atas skandal multi-miliar dolar di 1Malaysia Development Berhad (1MDB) dan meningkatnya biaya hidup, meninggalkan Najib dan koalisinya yang berkuasa dalam pemilihan umum bulan lalu.



Pemerintahan baru yang dipimpin oleh Mahathir yang berusia 92 tahun telah meluncurkan kembali penyelidikan ke mana uang 1MDB mengalir.



Dalam wawancara pertamanya sejak kalah dalam pemilihan, Najib mengatakan pada Selasa bahwa dia tidak bisa disalahkan atas skandal di 1MDB dan bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang uang dari dana negara yang muncul di akun pribadinya.



Diwawancarai pada hari yang sama, Mahathir mengatakan pihak berwenang sedang mencari untuk mengangkat kasus-kasus mulai dari penggelapan, penyuapan dengan uang pemerintah dan penyalahgunaan kekuasaan terhadap mantan anak didiknya.



Mahathir mengatakan para penyidik telah menemukan tanda tangan Najib pada beberapa cek dan dokumen. Menanggapi protes Najib atas ketidakbersalahannya, Mahathir mengatakan kepada surat kabar bahwa Najib telah kehilangan kredibilitas.



"Siapa yang ingin mempercayainya bahwa dia tidak tahu, ketika dia menandatangani? Setiap sedikit uang yang masuk dan keluar dari pinjaman pertama sebesar 42 miliar ringgit (10,5 miliar dolar Amerika Serikat), semua tanda tangannya," kata Mahathir dalam sebuah wawancara dengan Surat Melayu, yang disitat dari Antara, Jumat 22 Juni 2018.



Jumlah ini mengacu pada total utang yang diakumulasikan oleh 1MDB, dana yang didirikan oleh Najib pada 2009. "Jika dia tidak tahu, pastilah dia tidak mengerti apa arti tanda tangan. Najib selalu menganggap orang-orang itu bodoh," ungkapnya.



Najib, dalam beberapa komentarnya yang terpopuler tentang skandal 1MDB, mengatakan bahwa dia tidak tahu apakah ratusan juta dolar yang bergerak melalui akun pribadinya adalah dari 1MDB, dan jika uang dari dana itu akhirnya dicuci untuk memperoleh aset global, termasuk kapal pesiar, lukisan, permata, dan perumahan elit.



Lim Kit Siang, seorang pemimpin senior dalam koalisi Mahathir, mengatakan tidak mungkin mereka yang menjalankan 1MDB bisa menyimpan miliaran dolar yang diduga digelapkan dalam dana publik rahasia dari Najib, terutama setelah Kementerian Kehakiman AS mengajukan gugatan perdata yang memerinci bagaimana dan di mana sebagian uangnya dipindahkan.



"Semua orang Malaysia harus mempelajari dan membedah wawancara paling mengejutkan yang dilakukan oleh Najib pada skandal 1MDB dengan Reuters," kata Lim.



"Saya tidak percaya bahwa Najib sangat bodoh, tidak kompeten atau tidak tahu apa-apa, yang berarti dia berbohong dalam wawancara dengan Reuters," tambahnya.



Najib juga mengatakan hampir 300 kotak tas desainer yang disita oleh polisi selama pencarian kebanyakan merupakan hadiah yang diberikan kepada istri dan putrinya dan tidak ada hubungannya dengan 1MDB. Penyangkalan Najib memicu kemarahan di antara orang Malaysia yang ditumpahkan melalui media sosial.



"Pak Mantan Perdana Menteri, Anda tidak tahu apa-apa selain gaya hidup mewah...," bunyi cuitan yang dikirim pada akun @mase99rati.



Transaksi yang melibatkan 1MDB sedang diselidiki di enam negara, termasuk AS, di mana hal itu telah menjadi kasus terbesar yang dikejar oleh Kementerian Kehakiman di bawah program anti-kleptokrasi.



Departemen Kehakiman AS telah menuduh dalam tuntutan hukum bahwa lebih dari USD4,5 miliar dari 1MDB dicuci melalui jaringan kompleks transaksi dan perusahaan yang tidak aktif, dimana USD681 juta berakhir di rekening bank Najib.



Najib mengatakan, uang dalam rekeningnya adalah sumbangan dari Arab Saudi, yang sebagian besar darinya dikembalikan.



Menurut Departemen Kehakiman AS, aset yang dibeli menggunakan uang 1MDB termasuk lukisan Picasso, perumahan mewah di Kalifornia Selatan dan New York, saham di sebuah perusahaan produksi Hollywood dan kapal pesiar seharga USD265 juta, serta perhiasan senilai lebih dari USD200 juta,-termasuk liontin berlian merah muda 22 karat dan kalung.





(FJR)