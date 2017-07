Dubes AS: Pendidikan Faktor Penting Redam Radikalisme

Metrotvnews.com, Jakarta: Pendidikan menjadi salah satu faktor penting dalam meredam berkembangnya radikalisme di kancah dunia termasuk Indonesia, ungkap Duta Besar Amerika Serikat (AS) Joseph Donovan.



Ia menyebut pendidikan akan membentuk rasa saling mengerti di tengah masyarakat, yang semakin menjauhkan pengaruh radikalisme.

Salah satu sumbangsih AS dalam dunia pendidikan di Indonesia adalah memberikan beasiswa bertajuk USAID PRESTASI "Warga Indonesia yang belajar di AS pasti akan belajar soal kultur, begitu pun warga AS yang terbuka menerima warga Indonesia," kata Dubes Donovan ketika ditemui dalam peringatan 10 Tahun USAID di Hotel Ayana, kawasan Sudirman, Jakarta, Rabu 26 Juli 2017."Adanya respek satu sama lain dan juga toleransi tentu bisa meredam perkembangan radikalisme. AS dan Indonesia juga mempunyai kesamaan, yaitu sama-sama memiliki masyarakat yang beragam," lanjut dia.Dubes Donovan mengaku sangat mengapresiasi Bhinneka Tunggal Ika di Indonesia, yang berarti berbeda-beda namun tetap satu.Beasiswa USAID, tambah dia, merupakan salah satu jalur pendidikan yang bagus untuk warga Indonesia dalam membangun Tanah Air setelah studinya selesai.Bergerak sejak 1950, USAID dan lembaga-lembaga Pemerintah AS terdahulu telah memberikan beasiswa kepada lebih dari empat ribu WNI untuk meraih gelar di berbagai universitas di Negeri Paman Sam.Untuk mendapatkan beasiswa USAID PRESTASI, seseorang harus melalui seleksi ketat dengan serta kuota yang berubah setiap tahunnya.Para penerima beasiswa USAID dari Indonesia diseleksi berdasarkan kinerja akademis, pengalaman kerja dan dedikasinya untuk meningkatkan kehidupan bermasyarakat di Indonesia.(WIL)