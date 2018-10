Paspor Jepang Dianggap Paling Kuat di Dunia

Tokyo: Jepang kini menjadi negara dengan paspor terkuat di dunia. Posisinya menggeser Singapura berdasarkan Henley Passport Index, Henley & Partners 2017.



Posisi kedua negara hanya terpaut satu negara saja. Paspor terkuat dinilai dari akses bebas visa ke negara-negara sahabat.



Dengan posisi ini, pemegang paspor Jepang bisa menikmati akses bebas visa ke 190 negara tujuan. Sementara Singapura ke 189 negara.



Laman Channel News Asia, Rabu, 10 Oktober 2018, melaporkan perubahan posisi ini juga mengubah tempat Jerman dari posisi kedua menjadi peringkat tiga bersama dengan Korea Selatan dan Prancis. Sementara Denmark, Finlandia, Italia, Swedia dan Spanyol menempati posisi keempat dengan total 187 negara tujuan. Negara Adi Daya seperti Amerika Serikat (AS) juga turun dari peringkat empat ke lima.



"Dengan kegiatan visa keluar yang stagnan dibandingkan dengan negara yang berkinerja tinggi seperti Jepang, Singapura, dan Korea Selatan. Tampaknya semakin tidak mungkin AS dan Inggris akan mendapatkan tempat nomor satu yang sudah mereka gadang-gadang pada 2015," kata indeks tersebut.



Negara dengan posisi terendah adalah Irak dan Afghanistan. Kedua negara ini hanya bebas visa dengan 30 negara lain.



The Henley Passport Index adalah peringkat semua paspor dunia menurut jumlah negara yang dapat diakses warganya dengan bebas visa. Menurut Henley and Partners, peringkat ini diperbarui secara waktu nyata ketika perubahan kebijakan visa mulai berlaku.



Peringkat itu didasarkan pada data dari Asosiasi Pengangkutan Udara Internasional dan Penelitian Internal.





(FJR)