Palestine Walk: Road to Freedom Diresmikan di Bandung

Bandung: Menteri Luar Negeri Retno Marsudi bersama Menlu Palestina Riyad al-Maliki dan Wali Kota Bandung Oded M Danial meresmikan Palestine Walk: Road to Freedom, taman sepanjang 100 meter di Jalan Alun-alun Timur, Bandung.



"Palestine Walk menggambarkan dukungan dan komitmen masyarakat Indonesia, khususnya Kota Bandung terhadap perjuangan rakyat Palestina dan sebagai pengingat agar semangat perjuangan tersebut tetap beresonasi di hati kita," jelas Menlu Retno.

Bandung adalah salah satu kota yang erat dalam sejarah dukungan Indonesia untuk kemerdekaan Palestina. Pada 1955, Bandung menjadi tuan rumah Konferensi Asia Afrika (KAA) pertama yang salah satunya menghasilkan dukungan negara-negara Asia dan Afrika untuk kemerdekaan Palestina.



Semangat perjuangan di Bandung tersebut dinyatakan kembali dalam pertemuan KAA tahun 2005 dan 2015 di Bandung. Tugu Monumen KAA sebagai salah satu titik akhir Palestine Walk melambangkan harapan pencapaian kemerdekaan Palestina yang menjadi tujuan besar negara-negara anggota KAA.



"Dukungan bangsa Indonesia tidak akan pernah luntur hingga Rakyat Palestina memperoleh kemerdekaannya, Palestina selalu ada dalam napas diplomasi Indonesia," tegas Menlu Retno, dalam keterangan pers yang diterima Medcom.id.



Baca: Pekan Solidaritas: Indonesia akan Selalu Dukung Palestina



Selama di Bandung, Menlu Palestina juga berdiskusi dengan Sahabat Museum KAA (SMKAA) di Gedung Merdeka untuk bertukar pikiran mengenai Solidaritas negara-negara Asia Afrika bagi perjuangan Palestina. Kegiatan ini dihadiri 400 orang pelajar dan masyarakat luas.



Kedua kegiatan tersebut adalah bagian dari rangkaian Indonesian Solidarity Week for Palestine yang diinisiasi Kemenlu RI dari tanggal 13-17 Oktober 2018, bertepatan dengan kunjungan Menlu Palestina ke Indonesia.



"Kegiatan ini tidak hanya menjadi wujud kesinambungan komitmen Indonesia untuk Palestina namun juga untuk meningkatkan pemahamaan dan kepedulian bangsa Indonesia atas perjuangan bangsa Palestina," Jelas Menlu RI



Selama satu minggu, Indonesian Solidarity Week for Palestine akan diisi oleh berbagai kegiatan yang melibatkan Pemerintah, lembaga internasional, LSM Kemanusiaan, para tokoh agama, filantropis dan masyarakat Indonesia.



Kedua Menlu juga akan berjalan bersama dengan tokoh masyarakat dan pemuka lintas agama pada Walk for Peace and Humanity di Car Free Day Jakarta pada Minggu 14 Oktober, untuk memperkuat solidaritas dan memperdalam pemahaman masyarakat luas terhadap kontribusi dan peran Indonesia untuk perjuangan kemerdekaan Palestina.



Menlu RI dan Menlu Palestina direncanakan melakukan pertemuan konsultasi bilateral yang pertama pada Selasa mendatang. Pertemuan tersebut akan menjadi wadah kedua negara untuk menerjemahkan hubungan baik menjadi kerja sama konkret. Menlu Retno dan Menlu Maliki juga dijadwalkan menandatangani perjanjian dan menyaksikan penandatanganan sejumlah kesepakatan kedua negara.



Selama Indonesian Solidarity Week for Palestine, Menlu Maliki juga akan berdiskusi dengan para tokoh masyarakat, pemuka lintas agama dan filantropis Indonesia dan dijadwalkan untuk melakukan kunjungan kehormatan kepada Presiden RI Joko Widodo dan DPR RI.





(WIL)