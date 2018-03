Menikmati Sunset di Tepi Laut China Selatan

Sarawak: Terletak di tepi Laut China Selatan, Miri menyuguhkan pemandangan alam yang mencengangkan.



Miri merupakan suatu daerah wisata di Sarawak, Malaysia. Surya terik menyinari kota ini di siang hari, namun tergantikan di kala senja dengan pemandangan matahari tenggelam yang indah.

Ada beberapa lokasi yang pas untuk menikmati sunset di Kota Miri. Salah satunya di belakang Museum Petrolum yang terletak di The Grand Old Lady.



Grand Old Lady merupakan panggilan untuk kota yang bermaskot Kuda Laut ini.



Wilayah ini hanya berjarak 10 menit dari pusat kota Miri. Dari The Grand Old Lady, Anda bisa melihat seluruh Kota Miri dari ketinggian. Tentunya Anda juga bisa melihat ke arah Laut China Selatan.



Lokasi kedua hanya berjarak 15 menit dari The Grand Old Lady. Coco Cabana, merupakan wilayah tepi pantai yang menyuguhkan pemandangan Laut China Selatan yang sangat indah.





Coco Cabana. (Foto: Marcheilla Ariesta)





Tidak seperti Kuta di Bali yang ramai pengunjung, daerah ini relatif sepi. Jadi, Anda bisa menikmati sunset dengan tenang.



Anda juga bisa menikmati sunset ini sambil menyantap hidangan laut berkualitas tinggi, namun dengan harga yang tak bikin kantong bolong.



Saat ini, Miri dapat ditempuh dengan penerbangan langsung dari Pontianak, Kalimantan Barat.



Tak perlu khawatir terkendala bahasa, mayoritas penduduk Miri bisa berbahasa Melayu serta memahami sedikit banyak Bahasa Indonesia.







