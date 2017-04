Jelang Hari Tentara Korut, Korsel Waspada Adanya Peluncuran Misil

Metrotvnews.com, Seoul: Korea Utara (Korut) sebentar lagi akan memperingati 85 tahun berdirinya Tentara Rakyat Korea. Musuh Korut, Korea Selatan (Korsel) mengatakan, ada kewaspadaan tinggi atas peringatan ini.



Pasalnya, bisa saja dalam memperingati Hari Tentara Korea, Korut akan meluncurkan uji coba nuklir kembali. Korsel menambahkan, Hari Tentara Korea juga merupakan hari yang cukup penting bagi Negara Komunis tersebut.

"Ini adalah situasi di mana banyak peralatan latihan militer berkumpul di Korut dan banyak juga aset strategis di Semenanjung Korea karena latihan militer Korsel-Amerika Serikat," kata juru bicara Kementerian Unifikasi Korsel, Lee Duk-haeng, seperti dikutip Asian Correspondent, Sabtu 22 April 2017.Latihan militer gabungan Korsel-AS sendiri dijadwalkan akan selesai pada akhir April. Kapal induk AS, USS Carl Vinson, dikabarkan akan segera menuju ke Semenanjung Korea.Mengenai tindakan Tiongkok terhadap Korut, Tiongkok mengatakan, ada optimisme meyakinkan Korut untuk mengakhiri program nuklirnya tanpa menggunakan 'kekerasan'."Tiongkok telah menunjukkan antusiasme untuk kepentingan baru bersama AS dalam solusi diplomatik dan kemauan bekerja sama lebih dekat," tulis China Daily, sebuah surat kabar yang dikelola negara.Sementara itu, Presiden AS Donald Trump menyatakan dalam sebuah konferensi pers bahwa ada beberapa 'gerakan' yang tidak biasa yang telah dilakukan selama dua atau tiga jam terakhir."Saya juga yakin bahwa Presiden Tiongkok Xi Jinping akan berusaha keras menekan Korut atas program nuklir dan misilnya," tegas dia.Ketegangan meningkat tajam dalam beberapa bulan terakhir setelah Korut melakukan uji coba misil sebanyak dua kali, tahun lalu. Trump bahkan bersumpah untuk mencegah Pyongyang tidak dapat menyerang AS dengan rudal.(FJR)