Akhir Tahun, AS Kirim Helikopter Apache ke Indonesia

Metrotvnews.com, Ciputat: Amerika Serikat (AS) segera mengirimkan helikopter Apache ke Indonesia akhir tahun ini. Ini merupakan bagian dari kerja sama militer kedua negara.



"Militer dua negara akan berlatih bersama tahun ini, untuk memperingati kerja sama latihan Garuda Shield. Latihan militer ini dilakukan untuk bersiap saat negara lain membutuhkan bantuan karena bencana alam," kata Duta Besar AS, Joseph R. Donovan ketika memberikan kuliah umum di UIN Syarif Hidayatullah, Tangerang Selatan, Selasa 11 April 2017.

"Latihan ini juga untuk menjaga kestabilan dan keamanan kawasan," tambah dia.Apache merupakan salah satu helikopter canggih dalam deretan perangkat tempur militer AS. Baru-baru ini, Negeri Paman Sam juga menghibahkan empat jet tempur F-16 ke Indonesia, di mana pengiriman terakhir akan dilakukan akhir tahun ini.Total keseluruhan hibah jet tempur F-16 dari AS ke Indonesia akan berjumlah 24 pesawat.Pesawat jet tempur F-16. (Foto: AFP)"AS adalah mitra militer Indonesia paling kuat. Maka, kami ingin terus mengembangkan kerja sama militer dengan Indonesia ke depannya," ungkapnya lagi.Dalam kerja sama pertahanan ini, kedua negara juga sepakat akan kebutuhan dan keterlibatan dalam sektor keamanan."Kemampuan rakyat kita untuk hidup damai tergantung dari negara-negara kuat yang bergabung untuk menjaga keamanan. Indonesia menjadi kontributor di Asia dan global untuk menjaga keamanan. Kami bangga dengan hal ini," tutur Dubes Donovan.Begitu pun dengan masalah terorisme. AS dan Indonesia bekerja sama menangkal terorisme karena sama-sama pernah menjadi sasaran aksi teror sejumlah kelompok militan, termasuk Islamic State (ISIS)."Indonesia telah mencapai keberhasilan luar biasa untuk memberhentikan ancaman dan aksi terorisme. AS juga ingin kerja sama dengan Indonesia terkait ini," pungkas dia.(WIL)