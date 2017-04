Utusan Tiongkok Datang ke Korsel untuk Diskusikan Nuklir Korut

Metrotvnews.com, Seoul: Seorang utusan Tiongkok tiba di Korea Selatan (Korsel), Senin 10 April 2017, untuk membahas program nuklir dan misil balistik Korea Utara (Korut) yang semakin mengkhawatirkan.



Di saat bersamaan, armada kapal induk Angkatan Laut Amerika Serikat (AS) -- yang bergerak menuju semenanjung Korea -- bersiaga penuh mengantisipasi ancaman dari Korut. Di tengah situasi itu, muncul kekhawatiran bahwa Pyongyang segera melakukan kembali uji coba nuklir atau misil balistik antarbenua.

Korut akan merayakan beberapa hari peringatan penting di bulan ini, biasanya menggunakan kesempatan itu dengan menggelar tes besar-besaran perangkat militer.Kemungkinan aksi militer AS terhadap Korut menjadi salah satu opsi menyusul serbuan rudal tomahawk yang diperintahkan Presiden Donald Trump ke sebuah pangkalan udara ke Suriah. Trump menegaskan peluncuran 59 misil merupakan respons atas serangan kimia yang menewaskan 86 orang di Idlib, Suriah.Jepang menyangsikan akan adanya aksi militer AS ke Korut. Sementara Korsel mengatakan fokus mereka tetap pada pencegahan dan kewaspadaan atas ancaman Pyongyang.“Mungkin tidak realistis bagi AS untuk menyerang Korut," kata seorang sumber Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Jepang. "Jika Amerika mengatakan akan menyerang, Jepang dan Korsel mungkin segera menghentikan," kata sumber yang menolak diidentifikasi, seperti disitir Reuters, Senin 10 April 2017.Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson mengatakan, serangan militer AS atas Suriah menjadi peringatan bagi negara-negara lain, termasuk Korut."Presiden (Tiongkok) Xi (Jinping) jelas memahami, dan saya pikir setuju, bahwa situasi telah memanas dan mencapai tingkat ancaman tertentu sehingga tindakan harus benar-benar diambil," kata Tillerson di acara TV CBS, Face the Nation.Perwakilan Khusus Tiongkok untuk Urusan Semenanjung Korea, Wu Dawei, diharapkan membahas masalah nuklir Korut dengan mitranya dari Korsel.Kunjungan Wu dilakukan setelah Trump dan Xi bertemu di Florida. Di sana, Trump menekan mitranya supaya berbuat lebih banyak demi mengekang program nuklir Korut.Peluncuran misil balistik Korut. (Foto: KCNA)Armada tempur AL AS dipimpin kapal induk Carl Vinson membatalkan pelayaran yang direncanakan ke Australia dan bergerak menuju barat Samudera Pasifik di dekat Semenanjung Korea sebagai unjuk kekuatan. Seorang pejabat AS menyebut hal itu kepada Reuters, di akhir pekan. "Kami merasa meningkatkan kehadiran sangat diperlukan," kata sang pejabat.Pasukan Korsel dan AS juga terlibat dalam latihan gabungan militer tahunan yang berjalan hingga akhir April. Korut menyebut latihan itu persiapan buat perang melawan mereka.Sejumlah peringatan Korut pada April ini dapat dijadikan Pyongyang menggelar tes nuklir atau rudal, menurut juru bicara Kemenhan Korsel Moon Sang-kyun berkata.Korut telah mengundang sejumlah besar perwakilan media asing ke Pyongyang pekan ini, kemungkinan besar untuk meliput apa yang dirayakan sebagai "Hari Matahari" -- ulang tahun kelahiran sang pendiri negara, Kim Il-sung.Moon tidak langsung menanggapi pertanyaan tentang kemungkinan serangan militer AS ke Korut."Mengingat kemungkinan provokasi strategis Korut seperti tes nuklir dan peluncuran rudal, kita tetap bertahan demi mencegah provokasi Korut dan semua waspada terhadap mereka," katanya kepada pers.Utusan senior Korsel, Jepang, dan AS untuk urusan program nuklir Korut akan segera bertemu untuk membahas respons yang terkoordinasi terhadap ancaman Pyongyang.(WIL)