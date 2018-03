Konsep Indo Pasifik Bukan Rancangan Sekali Jadi

Sydney: Pembahasan isu mengenai konsep Indo Pasifik perlu dikomunikasikan secara terus menerus. Hal ini dilakukan oleh Indonesia saat melakukan dialog 2+2 (two plus two) dengan Australia di Sydney.



Pertemuan ini dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu serta Menlu Australia Julie Bishop dan Menhan Australia Marise Payne.



Menlu Retno Marsudi menyebutkan, kerja sama Indo Pasifik ini bukan rancangan yang sekali jadi, melainkan kerja sama yang harus dikonsultasikan dan dikomunikasikan secara berkala.



"Kita selalu membicarakannya dan berkonsultasi dengan yang memiliki ketertarikan," tutur ujar Menlu Retno Marsudi, di Sydney, Jumat 16 Maret 2018.





Dengan Bishop, Menlu Retno membahas berbagai banyak hal terkait konsep Indo Pasifik ini, antara lain hukum internasional, kooperasi, grup yang inklusif dan dialog yang harus dikembangkan.



Menlu Retno menegaskan, East Asia Summit (EAS) adalah wadah yang tepat untuk mengembangkan konsep Indo Pasifik. Hal ini ditunjukkan dengan komitmen Indonesia untuk menguatkan kawasan Samudera Hindia dengan negara-negara anggota IORA.



Kedua negara berharap hubungan serta peningkatan kerja sama antar keduanya terus ditingkatkan dalam berbagai hal. Mulai dari kerja sama maritim hingga penanganan teroris.



"Kerja sama Indonesia dan Australia dalam kondisi yang Baik. Kita saling bertukar pandangan mengenai kerja sama Indo Pasifik," ujar Menlu Retno menambahkan.



Pertemuan antar menteri kedua negara ini merupakan pertemuan kelima setelah sebelumnya dialog two plus two berlangsung di Bali 2016 lalu.



Sebelum dialog two plus two berlangsung, Menlu Retno Marsudi dan Menlu Julie Bishop menyepakati sejumlah hal terkait rencana aksi maritim yang meliputi, keamanan maritim hingga aksi pencurian ikan. Rencana aksi kedua negara tersebut diharapkan dapat semakin mempererat hubungan antar kedua negara.



MoU juga meneruskan komitmen yang dibuat oleh Perdana Menteri Turnbull dan Presiden Widodo dalam kunjungan Presiden Widodo ke Australia tahun lalu untuk meningkatkan kerja sama maritim.



Ada 85 kegiatan terpisah yang melibatkan 17 institusi Australia dan 20 institusi Indonesia yang diatur dalam rencana aksi tersebut.

