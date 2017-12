Resolusi PBB Mentahkan Keputusan Trump soal Yerusalem

Jakarta: Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang khusus membicarakan mengenai Yerusalem, menghasilkan 128 suara menentang keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang mengakui wilayah tersebut sebagai ibu kota Israel. Hasil dari sidang tersebut dinilai telah mementahkan keputusan Trump.



Dari 193 negara, lebih dari setengahnya tidak menyetujui keputusan Trump. Suara masyarakat internasional ini dianggap sebagai kemenangan diplomasi.

Direktur Hukum dan Perjanjian Internasional (HPI) Kementerian Luar Negeri Damos Dumoli menyebutkan bahwa AS telah melanggar norma Ius Cogens. Norma ini merupakan norma tertinggi yang tidak boleh dilanggar.



"Amerika telah melanggar Ius Cogens. Inilah yang dilawan oleh internasional. Salah satu norma Ius Cogens adalah mengakui penjajahan, perbudakan, menduduki suatu wilayah dengan persenjataan, seperti yang dilakukan AS pada Israel," ungkapnya saat ditemui di Student Center Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Jakarta, Sabtu 23 Desember 2017.



Damos mengatakan, menurut hukum internasional, negara dilarang memberi pengakuan. "Makanya, ucapannya (Trump), pengakuannya yang menjadi masalah, bukan pemindahan kedutaannya yang dibahas dalam pertemuan. Hanya saja, kami mendorong ucapannya tersebut tidak terealisasikan," kata Damos.



Trump memberi pengakuan Yerusalem adalah ibu kota Israel. Ucapan Trump ini membuat masyarakat internasional bereaksi keras karena Yerusalem merupakan kota tiga agama.



Setelah pengakuan Trump tersebut, organisasi internasional seperti Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melakukan pertemuan darurat. Hasil dari pertemuan OKI pada 13 Desember lalu, Yerusalem Timur diakui sebagai ibu kota Palestina.



Sementara hasil dari sidang Majelis Umum PBB berujung pada 128 suara dukungan terhadap resolusi yang menentang keputusan Trump. Hanya sembilan negara yang menyetujui keputusan Presiden AS tersebut.









(WIL)