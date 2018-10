Pompeo Ingin Percepat Pertemuan Kedua Trump dan Kim

Tokyo: Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo berharap dapat mempercepat pertemuan kedua antara Presiden Donald Trump dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Pernyataan disampaikan saat Pompeo memulai tur Asia pada Sabtu 6 Oktober 2018.



Pompeo tiba di Tokyo di fase pertama tur Asia yang nantinya meliputi kunjungan ke Pyongyang. Bagi Pompeo, kunjungan tersebut akan menjadi kali keempat dan akan difokuskan pada percepatan pertemuan Trump dengan Kim.

Berbicara di pesawat dari AS menuju Jepang, Pompeo mengatakan tujuan tur ini adalah "mengembangkan rasa saling percaya" antar AS dan Korut.



"Baru setelah itu kami akan mengatur jalannya pertemuan kedua," ungkap Pompeo, seperti dilansir dari kantor berita AFP.



Namun, Pompeo merasa tidak akan ada terobosan besar dalam tur Asia kali ini. Ia hanya ingin membicarakan terlebih dahulu berbagai opsi dengan Korut, seperti lokasi serta tanggal pertemuan kedua antara Trump dengan Kim.



Juni lalu, Trump bertemu Kim di Singapura dalam Konferensi Tingkat Tinggi kali pertama antar kedua negara.



Belum pernah ada presiden aktif AS yang mengunjungi Korut, negara yang masih dianggap sebagai paling represif di dunia.



Sejak KTT Singapura, hubungan kedua negara mulai membaik, meski jalan menuju denuklirisasi di Semenanjung Korea masih relatif jalan di tempat.





