Militer Tiongkok Tegaskan Upaya Gagalkan Pemisahan Taiwan

Beijing: Tiongkok mengatakan segala cara akan dilakukan militernya untuk menggagalkan Taiwan memisahkan diri dari negara tersebut. Mereka menuturkan akan melakukan hal tersebut tak peduli seberapa banyak biayanya.



"Masalah Taiwan terkait dengan kedaulatan dan integritas teritorial Tiongkok serta menyentuh kepentingan inti kami," kata Menteri Pertahanan Tiongkok Wei Fenghe pada pembukaan Forum Xiangshan di Beijing, dilansir dari laman Channel News Asia, Kamis, 25 Oktober 2018.



Beijing marah dengan sanksi Amerika Serikat (AS) baru-baru ini terhadap militernya. Salah satunya dari meningkatnya hubungan Taiwan dengan Washington yang membuat perang dagang makin sengit.



Pada hari Senin lalu, Amerika Serikat mengirim dua kapal perang melewati Selat Taiwan pada operasi kedua tahun ini.



"Mengenai masalah ini, sangat berbahaya berulang kali menantang Tiongkok. Jika seseorang mencoba untuk memisahkan Taiwan (dari Tiongkok), militer kami akan mengambil tindakan yang diperlukan dengan biaya berapa pun," pungkasnya.



Hubungan Tiongkok-Taiwan memburuk sejak Presiden Taiwan Tsai Ing-wen, dari Partai Progresif Demokratis menjadi kepala negara pada 2016. Tsai disebut-sebut condong kepada AS.



Beijing kemudian melihat hal tersebut dan menganggap 'tawaran AS' pada pulau itu sebagai ancaman. Hubungan militer AS dan Tiongkok semakin sensitif.



"Tiongkok tidak akan pernah menyerahkan satu inci pun dari wilayah kami untuk terpisah," tegas Wei.





