Wapres AS Mike Pence akan Tandatangani Sejumlah MoU di Jakarta

Metrotvnews.com, Jakarta: Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) Mike Pence dijadwalkan menandatangani sejumlah Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) di bidang energi dan pertambangan dalam kunjungannya ke Indonesia.



"Ada. MoU-nya business to business di bidang energi dan pertambangan," kata Direktur Jenderal Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri RI, Mohammad Anshor ketika dihubungi Metrotvnews.com, Selasa 18 April 2017.

Namun, penandatanganan MoU ini tidak dilakukan di Istana Negara, melainkan di Hotel Shangrila di mana Pence akan melakukan pertemuan dengan para pebisnis AS dan Indonesia.Pence dijadwalkan tiba di Indonesia, tepatnya di Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta pada 19 April 2017, sekitar pukul 19.30 WIB.Sebelumnya, Pence telah menyambangi Korea Selatan dan Jepang. Di dua negara ini, Pence menegaskan komitmen AS untuk mengantisipasi program nuklir dan misil balistik Korea Utara.Uniknya, Indonesia adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara dengan penduduk Muslim terbesar yang dikunjungi Pence, di tengah kontroversi Presiden Donald Trump yang seolah mendiskriminasikan Islam.Donald Trump dan Mike Pence. (Foto: AFP)Anshor menjabarkan, soal kerja sama terorisme, kemungkinan besar Pence akan membicarakannya, namun tak ada kesepakatan di bawah MoU."Kunjungan kali ini tidak bawa menteri-menteri atau pihak terkait itu. Mungkin ada pembicaraan tapi tidak sampai ke MoU. Mekanisme sih sudah ada, dan saya rasa perlu dilanjutkan," tutur dia.Pria yang pernah menjabat sebagai Wakil Perwakilan Tetap RI untuk PBB ini juga menambahkan bahwa Indonesia juga perlu melihat ke dalam lagi, seperti apa pemerintahan AS yang baru ini.Untuk penyambutan Pence di Bandara Halim, Anshor mengungkapkan tak ada gestur khusus. Penyambutan akan digelar layaknya menyambut tamu negara lain."Formatnya ya seperti biasa, ada satu menteri yang menyambut, bisa didampingi gubernur. Kalau biasanya, ya, Menteri Luar Negeri," beber dia.Pada Kamis 20 April 2017, Pence dijadwalkan langsung menuju Istana Negara untuk courtesy call dengan Presiden RI Joko Widodo. Setelah itu, Pence akan bertemu Wapres RI Jusuf Kalla untuk pertemuan bilateral, untuk kemudian dilanjutkan kunjungan ke Masjid Istiqlal.(WIL)