Bergaya Mirip Kim Jong-un, Howard X Menggegerkan Singapura

Singapura: Warga yang masih berkumpul di Gardens By The Bay Flower Dome Singapura tiba-tiba dikejutkan oleh kehadiran Kim Jong-un. Kehadiran Kim Jong-un langsung menyita perhatian publik.



Namun setelah diamati, pria tersebut bukan Kim Jong-un, melainkan Howard X. Komedian asal Australia yang terkenal beberapa pekan terakhir karena bergaya mirip Kim Jong-un.

Gaya berpakaian, rambut, hingga caranya tersenyum mirip dengan sosok Kim yang asli. Saat ditanya media, dia pun mencoba menjawab serius, namun tetap mengundang gelak tawa.



"Apa yang akan Anda katakan bila bertemu Kim yang asli?" tanya seorang wartawan di lokasi, Senin, 11 Juni 2018.



"Tolong ganti model rambutmu," jawabnya sambil memegang tengkuk.



Howard X sebelumnya sempat ditahan dan diinterogasi oleh polisi Singapura. Peristiwa penahanannya diungkapkannya di akun Facebook miliknya.



"Mereka menggeledah tas saya dan mengatakan bahwa ini adalah saat yang sensitif untuk berada di Singapura dan saya harus menjauh dari Pulau Sentosa dan hotel Shangri-La," kata Howard.



Howard diinterogasi selama dua jam hingga akhirnya dibebaskan, boleh masuk ke Singapura.



"Jika mereka mendeportasi saya, berita utama di koran seluruh dunia hari ini akan berbunyi 'Kim Jong-un dideportasi dari Singapura', yang saya yakin itu tidak diinginkan pemerintah Singapura," jelas Howard.



Sementara itu, selang 10 menit sebelum Howard datang, Kim Jong-un asli melakukan tur keliling kota dan tiba di Gardens By The Bay Flower Dome. Kim datang bersama adiknya Kim Yo Jong dan rombongan pasukan pengawalnya.



Kim juga ditemani Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan dan Menteri Pendidikan Singapura Ong Ye Kung. Setelah sekitar 15 menit berjalan-jalan di Gardens By The Bay, rombongan melanjutkan tur ke ikon Singapura, Merlion Statue.





