Pada Pertemuan ASEAN, Menlu Fokus Pada Konsep Indo-Pasifik

Singapura: Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menuju Singapura untuk menghadiri serangkaian pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN ke-51 yang dilaksanakan pada 31 Juli hingga 4 Agustus 2018.



Menlu Retno rencananya akan menghadiri 19 rangkaian pertemuan tingkat Menlu ASEAN, antara lain ASEAN Ministerial Meeting Plenary dan Retreat, ARF, 19th ASEAN Plus Three, 8th East Asia Summit, SEANWFZ, AICHAR Interface, serta pertemuan ASEAN dengan berbagai mitra wicaranya. Selain itu, akan ada 12 pertemuan bilateral.



"Beberapa isu yang menjadi perhatian Indonesia antara lain mengenai Indo-Pasifik, kerja sama penanggulangan terorisme, pemajuan perundingan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), ekonomi kreatif, serta kerja sama penanganan risiko bencana," demikian dikutip dari pernyataan Kementerian Luar Negeri RI, Selasa 31 Juli 2018.



Usai kembali dari Singapura, pada 4 Agustus 2018, Menlu Retno akan bertemu dengan Menlu Mike Pompeo. Keduanya akan bertemu di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri.



Ini adalah pertemuan kedua para menteri luar negeri ini. Sebelumnya mereka bertemu pada 6 Juni 2018 di Washington DC.



Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo akan melakukan tur Asia pertamanya. Negara yang dikunjungi adalah Malaysia, Singapura dan Indonesia.



"Kunjungan ini akan dilakukan dari 1 hingga 5 Agustus," kata Juru Bicara Kemenlu AS Heather Nauert.



Pompeo yang merupakan mantan Direktur CIA, akan memperkuat Kemitraan Strategis AS dan Indonesia. Selain itu, Pompeo dan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi akan membicarakan soal keamanan bersama, perdagangan bilateral dan investasi, sentralisasi ASEAN dan kepemimpinan Indonesia dalam mewujudkan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka.





(FJR)