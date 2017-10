Manfaat Indonesia Ratifikasi ACTIP untuk Berantas TPPO

Metrotvnews.com, Jakarta: Indonesia wajib meratifikasi Konvensi ASEAN Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang (ACTIP). Pasalnya ada manfaat yang bisa dirasakan tak hanya oleh Indonesia, namun juga masyarakat di ASEAN.



Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri Indonesia Jose Tavares menuturkan ada enam manfaat yang bisa dirasakan Indonesia jika meratifikasi konvensi tersebut.

"Manfaaat ACTIP bisa kita rasakan, yaitu dapat meminimalisir perbedaan pemahaman negara anggota ASEAN terkait konvensi TPPO ini. Hal ini kemudian bisa membangun kerja sama lebih intensif, terutama pada penegak hukum," ujar Jose dalam rapat dengar pendapat mengenai Ratifikasi Konvensi TPPO khususnya pada perempuan dan anak, di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu 4 Oktober 2017.



Ratifikasi ACTIP juga dapat memfasilitasi kerja sama antar negara ASEAN dalam melakukan pencarian pelaku, alat bukti dan akses, contohnya catatan bank. Selain itu, para penegak hukum di ASEAN juga bisa melakukan pertukaran data, info dan melacak aset pelaku di luar negeri, terutama yang berada di kawasan Asia Tenggara.



ACTIP juga bermanfaat meningkatkan efektifitas pemetaan jaringan sindikat pelaku TPPO dari wilayah perekrutan, penampungan hingga ke tempat ekploitasi di negara kawasan Asia Tenggara. Pemenuhan hak korban TPPO juga bisa dilakukan jika meratifikasi ACTIP.



"Memfasilitasi pemenuhan hak korban atas restitusi aset pelaku yang ada di luar negeri, atau kawasan ASEAN dan hak korban yang belum dipenuhi secara materi oleh pelaku di negara lain," imbuhnya.



Dan manfaat yang terakhir, ungkap Jose, dengan ACTIP, Indonesia bisa melakukan kerja sama peningkatan kapasitas para penegak hukum di ASEAN dalam menangani TPPO yang bersifat lintas negara agar lebih efektif dalam menumpas kejahatan tersebut.



Setiap tahunnya, ada 600 ribu hingga 800 ribu orang yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Dibalik jumlah yang fantastis tersebut, hampir 80 persen merupakan anak-anak dan perempuan.



Indonesia merupakan sumber tujuan dan sekaligus transit bagi para korban TPPO. Indonesia juga salah satu negara pengirim pekerja migran terbesar, sebanyak 4,5 juta yang 70 persennya adalah perempuan di ASEAN.



Sejak Oktober 2014 hingga Oktober 2015, tercatat 1.484 kasus TPPO. Hingga Agustus 2017, ada 1.035 kasus TPPO yang sudah berhasil diselesaikan dan masih sekitar 449 kasus yang ditangani.



ACTIP adalah suatu instrumen hukum regional yang berlaku bagi negara-negara ASEAN dan mengatur mengenai pemberantasan TPPO. Instrumen hukum ini dilengkapi dengan perlindungan yang lebih efektif terhadap korban perdagangan orang lewat proses penegakkan hukum yang lebih kuat. Karena sifat dari TPPO yang lintas negara, maka ACTIP mengatur mengenai mekanisme kooperasi dan kerja-sama antar negara anggota ASEAN.



Indonesia sebagai salah satu anggota ASEAN, yang telah menandatangani Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, terutama Perempuan dan Anak anak, mempunyai kewajiban moral untuk segera meratifikasi Konvensi tersebut. Diharapkan dengan ratifikasi ACTIP oleh Indonesia, Indonesia bisa menjadi partisipan aktif dalam Rencana Aksi ASEAN mengenai Perdagangan Orang (ASEAN Plan of Action Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children).



Diluar Indonesia dan Brunei Darussalam, delapan dari sepuluh anggota ASEAN telah meratifikasi Konvensi ini. Pada tahun 2016, pemerintah Indonesia sendiri telah berkomitmen untuk menyusun Rencana Nasional dan RUU ratifikasi ACTIP. Indonesia juga termasuk terlambat melakukan ratifikasi dari konvensi ini sejak diadopsi oleh ASEAN pada November 2015. Ratifikasi ini akan berlaku efektif setelah enam negara ASEAN melakukan ratifikasi.









