Sekjen Baru ASEAN Nilai India Mitra Penting Kawasan

Jakarta: Untuk kelima kalinya, diskusi Think Tank ASEAN-India kembali digelar di Jakarta. Think tank ini menjadi wadah penting untuk membuka dan juga berbagi ide serta pemikiran baru dalam hubungan ASEAN-India ke depannya.



Pembukaan acara dihadiri Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi, Menlu India Sushma Swaraj dan Sekretaris Jenderal ASEAN Lim Jock Hoi.

Sebagai Sekjen baru ASEAN, Lim menilai India adalah mitra penting dalam berbagai bidang, sebut saja ekonomi dan maritim.



"Think tank ini jelas menjadi wadah ASEAN dan India untuk berbagi ide dan juga bertukar pemikiran untuk mencapai kerja sama yang lebih kuat lagi ke depannya," ucap Lim ketika ditemui di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Sabtu 6 Januari 2018.



"Keamanan maritim kawasan kita harus benar-benar dijaga karena tentu berpengaruh dengan kerja sama ekonomi yang kita bangun pula," ungkap Lim.



Lim menambahkan, selama ini ASEAN dan India sudah bekerja untuk meningkatkan kerja sama yang ada. Ia berharap kedua belah pihak masih terus melanjutkan dan meningkatkan kerja sama yang ada atau mungkin bisa membentuk kemitraan di bidang yang baru.



"Yang terpenting, ASEAN dan India harus tetap menjaga persatuan, kedamaian dan kesejahteraan di kawasan," tukas dia.



Menurut dia, kerja sama ASEAN dan India juga tidak lepas dari peran masyarakatnya. Maka dari itu, hubungan people to people contact amatlah berpengaruh untuk meningkatkan kerja sama.



Pria berkebangsaan Brunei Darussalam ini juga menyambut baik perayaan 25 tahun hubungan ASEAN-India yang akan diselenggarakan di New Delhi akhir bulan ini dan akan dihadiri oleh Presiden RI Joko Widodo.







(WIL)