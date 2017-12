Terima Hassan Wirajuda Award, Dubes Ito Sebut Harus Kerja Lebih Keras

Jakarta: Duta Besar Indonesia untuk Myanmar, Ito Sumardi dianugerahi Hassan Wirajuda Award 2017. Penghargaan diberikan pada Dubes Ito dalam kategori Kepala Perwakilan Republik Indonesia.

Menurutnya, menerima penghargaan ini bukanlah hanya kebanggaan semata. Penghargaan tersebut harus dibalas dengan kerja keras.

"Sebetulnya, penghargaan ini tantangan juga buat saya. Ini jadi tantangan yang akan saya sampaikan pada staf saya, bahwa penghargaan ini harus dibayarkan dengan prestasi," seru Dubes Ito kepada Medcom.id, di Hotel Grand Sahid Jaya, Selasa 20 Desember 2017.

Dubes Ito menambahkan bahwa dia tidak mengharapkan penghargaan. Pasalnya, apa yang dilakukan pada para tenaga kerja Indonesia (TKI) dan warga Indonesia (WNI) merupakan pelayanan terbaik yang bisa mereka berikan.

"Kita berikan yang terbaik, apalagi menyangkut WNI. Suatu kebahagiaan bagi saya, apalagi mendapat award. I'll do my best," imbuhnya.

Hassan Wirajuda Award merupakan penghargaan terhadap mereka yang berkontribusi dan peduli pada TKI yang ada di luar negeri. Memasuki tahun ketiga, Hassan Wirajuda Award diberikan pada 18 orang.

Dalam kategori yang sama, Berlian Napitupulu, Konsulat Jenderal RI di Davao, Filipina juga merupakan salah satu penerima penghargaan ini.

Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi dalam pernyataannya menyebutkan, tiga tahun ini sangat luar biasa dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Mulai dari permasalahan TKI seperti WNI yang diancam hukuman mati, TPPO, ABK dan masih banyak kasus yang lainnya.

Kemenlu RI sudah berhasil membebaskan 205 WNI dari hukuman mati, menyelamatkan 1.103 WNI korban TPPO, 1.192 Anak Buah Kapal, repatriasi 181.942 WNI dari luar negeri karena berbagai macam kasus, mengevakuasi 16.426 WNI dari wilayah konflik dan mengembalikan hak-hak WNI dari luar negeri sebesar Rp404 miliar.

Adapun dalam Hassan Wirajuda Award 2017, penghargaan yang dibagi ke dalam tujuh kategori diberikan kepada total 18 individu dan lembaga.

(FJR)