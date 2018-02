Pameran Pendidikan, Dubes AS Suguhkan 40 Universitas Ternama

Jakarta: Kedutaan Amerika Serikat dan Education USA kembali menggelar pameran pendidikan di Indonesia. Kali ini, pameran pendidikan digelar di tiga kota besar, yaitu Jakarta, Surabaya dan Medan.



Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia Joseph Donovan mengatakan pendidikan merupakan salah satu kerja sama penting antar kedua negara.

"Prioritas tertinggi saya sebagai Dubes AS adalah memperkuat kemitraan strategis, salah satunya dengan pendidikan," ucapnya saat membuka US Education Fair di Jakarta, Sabtu 24 Februari 2018.



Menurutnya, menjadi pelajar internasional dapat mengubah hidup seseorang. Ia menilai salah satu cara terbaik dalam menuntut ilmu adalah berkeliling dunia.



"Universitas atau college di AS mana pun yang Anda pilih, Anda akan mendapat gelar yang diakui dan dihormati di seluruh dunia, yang akan membukakan pintu kesempatan berkarier yang luar biasa," ucapnya.



"Dan tentunya dapat menyiapkan Anda memasuki dunia tenaga kerja global," imbuh dia.



Di pameran ini, pelajar dan orang tua murid akan mendapatkan informasi mengenai berbagai macam institusi pendidikan di AS. Selain itu, ada kesempatan beasiswa dan cara memohon visa belajar dari pameran ini.



Education USA secara aktif mempromosikan pendidikan tinggi AS ke seluruh dunia dengan menawarkan informasi terkait pendidikan di Negeri Paman Sam. Di Indonesia, mereka memboyong para konsultan pendidikan dari 40 universitas ternama di AS.



Pameran dilangsungkan tiga kali, yakni 22 Februari di Surabaya, 24 Februari di Jakarta, dan 26 Februari mendatang di Medan.





US Education Fair di Jakarta. (Foto: Marcheilla Ariesta)





