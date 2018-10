Duet Maut Menteri Kabinet Kerja Perkuat Maritim Indonesia

Jakarta: Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bersama dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi saling membahu dalam memperkuat kepentingan maritim Indonesia. Hal ini tampak dalam persiapan pelaksanaan Our Ocean Conference 2018.



Our Ocean Conference 2018 akan berlangsung di Bali pada 29-30 Oktober, di mana Menteri Susi dan Menlu Retno akan menjadi ketua bersama. Dalam konferensi ini akan diperkuat komitmen konkret dari setiap 77 negara yang menjadi anggota konferensi.



"Ini kita sudah mulai duet maut antara Menteri KKP dan kami (Kemenlu). Kita sudah mulai pada akhir persiapan," ujar Menlu Retno Marsudi di kantor KKP, Jakarta, Rabu 17 Oktober 2018.



"Saya pikir ini satu kesempatan indonesia yang terbaik untuk menunjukkan leadership dalam bidang kelautan," tegas Menlu.



Hal ini pun diamini oleh Menteri Susi. "Duet maut itu benar. Kita ini berdua ditakuti oleh banyak negara, terutama oleh orang-orang yang mau masuk mengganggu kedaulatan sumber daya laut, itu takut sama saya," tegas Menteri Susi.



"Kedua kalau sudah diplomasi tentang wilayah laut, Menlu Retno juga dianggap salah satu yang ditakuti terutama di Asia Tenggara," imbuhnya.



Sebelumnya, Susi menegaskan bahwa dari perubahan iklim adalah laut. Menurutnya Kutub utara dan Kutub Selatan setiap tahun bertambah pencairan esnya. Jika es itu mencair, airnya pun dapat meninggikan permukaan laut. Semakin tinggi permukaan laut, kemungkinan pulau-pulau kecil hilang akan semakin besar.



Hal tersebut juga menjadi kekhawatiran dari negara kepulauan yang kecil. Mereka semua berkomitmen untuk mencapai hasil konkret dari pertemuan yang dianggap sangat membantunya.



Adapun isu utama dalam pelaksanaan konferensi tersebut antara lain, polusi di laut, perlindungan di laut, kegiatan pemancingan yang berkelanjutan, isu iklim yang berimplikasi pada laut, blue economy yang bekelanjutan dan tentunya keamanan maritim.



Sementara Menlu Retno menjabarkan keuntungan menjadi tuan rumah dari konferensi yang sudah berlangsung 2014 itu.



"Dilihat dari aspek diplomasi, rekam jejak diplomasi untuk perdamaian untuk kemanusiaan. Pada saat kita bicara perdamaian-kemanusiaan, pasti nama Indonesia muncul," tutur Menlu.



"Nah kita ingin juga berinvestasi untuk ocean diplomacy. Penyelenggaraan OCC ini merupakan suatu tindakan konkret untuk menunjukkan kepemimpinan isu yang berkait dengan kelautan," lanjutnya.



Mantan Dubes RI untuk Belanda itu menyebutkan, sebuah negara itu dihormati oleh dunia, antara lain karena sejauh mana dia memiliki rekam jejak. Hal tersebut termasuk pula sejauh mana dia memiliki kontribusi untuk kemaslahatan orang di dunia, termasuk kemaslahatan yang terkait dengan kelautan.

(FJR)