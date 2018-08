Kemitraan AS-Indonesia Ada di Jantung Indo-Pasifik

Jakarta: Amerika Serikat (AS) mendukung konsep Indo-Pasifik milik Indonesia yang sempat dipaparkan oleh Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi di forum ASEAN, awal bulan ini. AS juga menekankan pentingnya peningkatan relasi antar dua negara.



"Kemitraan AS dan Indonesia berada di jantung Indo-Pasifik. Sangat banyak kesempatan terbuka di kawasan ini untuk meningkatkan kerja sama," ujar Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia, Joseph Donovan di Kedutaan Besar AS, Jakarta, Jumat 10 Agustus 2018.



"Indonesia adalah salah satu mitra penting kami di dunia yang tumbuh bersama dengan prinsip demokrasi serta kesamaan pluralisme rakyatnya," lanjut dia.



Dubes Donovan, mengutip apa yang dikatakan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo, bahwa Amerika mendukung konsep Indo-Pasifik yang dipaparkan Indonesia, yang menekankan sentralitas ASEAN.



Terkait dengan ASEAN, AS juga percaya dan yakin bahwa ASEAN bisa menjadi motor penggerak ekonomi dan memainkan perannya yang sangat penting untuk menghadapi tantangan-tantangan di kawasan.



Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi tak henti-hentinya terus menyampaikan konsep Indo-Pasifik yang dimiliki Indonesia kepada berbagai negara, termasuk sembilan negara anggota ASEAN.



Dalam pertemuan dengan menteri luar negeri ASEAN di Singapura, Menlu Retno menyampaikan perspektif Indonesia secara keseluruhan. Menurut dia, perspektif tersebut adalah turunan dari konsep dasar yang sudah diperkenalkan sejak awal tahun ini dan sudah digodok sejak lama.



Seluruh negara anggota ASEAN dan mitra kerjanya pun disebut menerima konsep Indonesia mengenai Indo-Pasifik ini. Kendati demikian, Menlu Retno belum dapat menargetkan apakah konsep ini dapat diadopsi di pertemuan puncak ASEAN, November mendatang.





(FJR)