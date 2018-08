Luhut Tegaskan Indonesia Tengah Berjuang Implementasikan SDGs

Jakarta: Menteri Koordinator Kemaritiman Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Indonesia sangat peduli terhadap lingkungan, sebagaimana tertuang dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).



"Banyak negara mengatakan Indonesia negara yang tidak ramah lingkungan, namun saya bisa buktikan mereka salah. Indonesia sangat peduli dan tengah mengimplementasikan SDGs," kata Luhut di forum Sustainable for All: Towards an SDGs Focused Roadmap in Indonesia, di Jakarta, Senin 20 Agustus 2018.



Dia menambahkan Indonesia sudah memiliki target untuk implementasi dari tujuan berkelanjutan tersebut. Menurut Luhut, semuanya terlihat dengan berkurangnya kemiskinan di Indonesia.



Indonesia, sambung Luhut, saat ini tengah mempertahankan kualitas hidup. "Kemiskinan, contohnya, Indonesia melakukan penyelesaian secara inklusif untuk masalah ini," tukas dia.



Sementara itu, Wakil Menteri untuk Urusan Pengembangan Manusia, Komunitas dan Kebudayaan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Subandi mengatakan ada beberapa tujuan SDGs yang kemungkinan menjadi tantangan bagi Indonesia untuk dipenuhi.



"Meski demikian, Indonesia akan terus berusaha untuk mencapainya dengan bekerja bersama multi stakeholders," imbuh Subandi.



Hal senada juga disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri AM Fachir. Dia mengatakan kemitraaan bersama sangat penting untuk mencapai target tujuan Indonesia 2030.



"Kami butuh dukungan kerja sama global untuk mencapainya dan Indonesia tengah melakukannya," kata Fachir.



SDGs merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. Ada 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan dapat dicapai pada 2030.





