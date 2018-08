Pasukan Afghanistan dan AS Hadapi Taliban di Kota Ghazni

Ghazni: Kelompok militan Taliban melancarkan serangan ke Ghazni, salah satu kota penting di Afghanistan pada Jumat 10 Agustus. Mereka merebut gedung-gedung dan terlibat baku tembak dengan pasukan keamanan lokal, yang kemudian mengundang respons dari militer Amerika Serikat.



Militan bersenjata berat menyerbu Ghazni, yang terletak di selatan ibu kota Kabul. Ghazni menjadi jalur arteri penting yang menghubungkan ibu kota ke provinsi selatan dan barat Afghanistan.

Serangan atas tentara Afghanistan mengakibatkan banyak korban di kedua belah pihak. Keterangan disampaikan juru bicara pemerintah Ghazni Mohammad Arif Noori kepada kantor berita CNN.



Juru bicara Angkatan Bersenjata AS di Afghanistan, Letnan Kolonel Martin O'Donnell, mengatakan Washington membalas serangan Taliban dengan menggunakan helikopter tempur dan pesawat tanpa berawak alias drone.



Sebuah tulisan di Twitter oleh otoritas AS menyebut bahwa serangan Taliban merupakan "usaha gagal" dalam merebut wilayah.



"Pasukan AS membalas dengan serangan udara pagi ini di #Ghazni. Pasukan Afghanistan menjaga daerah mereka dan mempertahankan kendali atas semua pusat pemerintah. Upaya lain yang gagal oleh Taliban untuk merebut medan kekuasaan," ungkap pasukan AS di Afghanistan, seperti disitir dari UPI, Sabtu 11 Agustus 2018.



Juru bicara Taliban Zabiullah Mujahid menyebut ratusan militannya menduduki beberapa lokasi strategis di Ghazni dan membunuh lebih dari 140 tentara Afghanistan.



Pejabat AS membantah klaim tersebut, dan menyebut hanya ada "sedikit korban dari pasukan keamanan Afghanistan."



Seorang juru bicara Kementerian Pertahanan Afghanistan juga membantah Ghazni berada di bawah ancaman serius.



"Ini hanya propaganda Taliban. Seluruh kota berada di bawah kendali pasukan Afghanistan," kata Brigjen Mohammad Radmanish kepada New York Times. Disebutkan bahwa hanya ada enam tentara Afghanistan yang tewas dalam pertempuran.



Serangan Taliban ini adalah kali kedua ke sebuah kota di Afghanistan sepanjang tahun ini.







(WIL)