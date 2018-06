Kim Jong-un Nilai Pertemuan dengan Trump Melawan Keraguan

Singapura: Pemimpin Korea Utara (Kim Jong-un) mengatakan pertemuan One-on-One yang dilakukan dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berhasil.



Dia menyatakan keinginannya untuk bekerja sama dengan Trump.



"Pertemuan kami berhasil dan kami akan terus membahas berbagai hal dalam pertemuan ini. Saya yakin perdamaian akan dimulai dari sini," katanya dalam pertemuan kedua pemimpin itu bersama delegasi dua negara, Hotel Capella, Singapura, Selasa 12 Juni 2018.



Kim mengatakan bekerja sama dengan AS mungkin akan menjadi tantangan. "Namun saya ingin melakukan itu," imbuhnya.



"Kami berdua melawan semua keraguan dan spekulasi yang terkait pertemuan ini. Saya yakin ini adalah awal yang baik untuk perdamaian," tukas Kim, melalui penerjemah.



Sementara itu, Donald Trump mengatakan dirinya sangat hebat dan dia memiliki diskusi yang menarik dengan Kim Jong-un.



"Saya rasa pertemuan ini akan sangat sukses dan itu kehormatan saya. Kami akan memiliki hubungan yang hebat, saya tidak meragukan hal tersebut," tukasnya.



Hingga kini, pertemuan kedua negara masih berlangsung. Delegasi yang dibawa Trump dalam pertemuan ini, salah satunya adalah Menteri Luar Negeri Korut Ri Yong-ho.



Sementara Trump membawa Menlu AS Mike Pompeo dan Penasihat Keamanan Nasional John Bolton. Pertemuan bersama delegasi ini direncanakan akan berlangsung hingga pukul 11.30 dan dilanjutkan dengan makan siang bersama.





(FJR)