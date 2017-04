Wapres AS Tiba di Korsel usai Korut Gagal Luncurkan Misil

Metrotvnews.com, Seoul: Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) Mike Pence tiba di Korea Selatan (Korsel), Minggu 16 April 2017, untuk memulai kunjungan 10 hari ke Asia.



Kunjungan dilakukan di tengah gejolak di Semenanjung Korea, yang dipicu ancaman program nuklir dan misil Korea Utara (Korut). Pence mendarat di Seoul setelah Korut gagal melakukan uji coba misil terbarunya,

Pence tiba di Seoul sehari setelah Korut merayakan ulang tahun kelahiran Kim Il-sung -- pendiri negara itu -- dengan parade angkatan bersenjata, yang memamerkan rudal serta perangkat militer lainnya. Ia beserta istri dan dua anak perempuannya meletakkan karangan bunga di National Cemetery Seoul di awal perjalanan.Sebuah rudal Korut meledak tidak lama setelah diluncurkan hari ini, kata para pejabat AS dan Korsel.Trump telah menyiratkan AS akan mengambil sikap lebih keras terhadap Korut."Korea Utara adalah masalah. Masalahnya akan diurus," seperti dilansir Associated Press, Minggu 16 April 2017. Dia sudah berulang kali mengatakan jika Tiongkok, mitra dagang dominan Korea Utara, tidak mau berbuat lebih banyak buat menekan Korut. AS mungkin menyudahi masalah itu dengan cara sendiri di masa mendatang, kata Trump.Perjalanan pertama Pence ke Korsel memiliki makna pribadi. Mendiang ayahnya, Edward, bertugas di Angkatan Darat AS selama Perang Korea dan dianugerahi Bronze Star pada 15 April 1953 -- 64 tahun setelah itu dia berangkat sebagai wakil presiden ke Korsel.Selama ini, Pence memajang medali Bronze Star milik sang ayah beserta fotonya di kantornya di Gedung Putih.(WIL)