Australia Berusaha Redam Islamophobia dalam Perang Lawan Terorisme

Metrotvnews.com, Jakarta: Dunia Islam tersudutkan atas maraknya aksi terorisme di seluruh dunia, terutama yang dilancarkan kelompok militan Islamic State (ISIS) dan para simpatisannya.

Sebelum ISIS mendeklarasikan kekhilafahan pada 2014, Islam juga mulai tersudutkan setelah grup ekstremis al Qaeda melancarkan serangan teror ke gedung World Trade Center di Amerika Serikat (AS) pada 2001.

Islamophobia, atau rasa takut terhadap Islam, pun bermunculan, terutama di dunia Barat. Banyak orang mengaku takut atau khawatir terhadap apa yang mungkin dilakukan Muslim. Hal tersebut mempersulit upaya komunitas global, termasuk Australia, dalam memerangi terorisme.

"Pemerintah kami berusaha keras meng-counter Islamophobia ini. Saya pribadi kurang senang dengan ucapan-ucapan sejumlah negara, atau individu, yang membuat Islamophobia menjadi semakin berkembang," tutur utusan Australia untuk Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) Ahmed Fahour dalam pidatonya di Pesantren Darunnajah, Ulujami, Jakarta Selatan, Rabu 19 Juli 2017.

Namun Ahmed mengaku sedikit banyak memahami mengapa Islamophobia itu bisa muncul, walau sebenarnya hal tersebut bisa dicegah. Para pelaku teror yang mengatasnamakan agama, tambah Amhed, hanyalah segelintir minoritas.

"ISIS itu membunuh lebih banyak Muslim daripada non-Muslim. Sebagian orang-orang Barat merasa takut kepada Muslim, padahal tidak perlu seperti itu," ungkap Ahmed.

Dalam menghadapi Islamophobia, Ahmed mengatakan Pemerintah Australia menjadikan Indonesia sebagai negara contoh. Ia mengaku senang dapat melihat begitu banyak Muslim yang sukses menjalani kehidupan beragama dan berbangsa di Indonesia.

"Banyak Muslim sukses di negara ini. Hal itu memberikan energi bagi kami untuk menghadapi Islamophobia. Tapi saya juga yakin Muslim di Australia hidup di tengah masyarakat dengan harmonis dan menjalani kehidupan bermakna," sebut Ahmed.

Februari 2017, Indonesia dan Australia menyepakati kerja sama di bidang hukum dan keamanan.

Indonesia yang diwakili Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto bersama Jaksa Agung Australia George Brandis membahas secara spesifik permasalahan hukum dan keamanan kawasan dalam pertemuan The 3rd Indonesia-Australia Ministerial Council Meeting (MCM) on Law and Security.

Isu utama yang dibahas dalam pertemuan itu, kata Wiranto, adalah tantangan menghadapi ancaman terorisme. Termasuk, pencegahan dalam menghadapi ancaman foreign terroris fighter (TFT). Brandis menilai terorisme adalah salah satu isu utama yang harus menjadi perhatian Indonesia dan Australia.