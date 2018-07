Korut Kembalikan Jasad Tentara AS yang Gugur di Perang

Pyongyang: Korea Utara (Korut) dikabarkan telah menyerahkan jasad-jasad tentara Amerika Serikat (AS) yang tewas dalam Perang Korea 1950.



Sebuah pesawat militer AS yang mengambil jasad-jasad tersebut telah tiba di Korea Selatan (Korsel), tepatnya Pangkalan Udara Osan. Di sana, tentara AS sudah bersiap untuk melakukan upacara militer.

Pengembalian ini merupakan salah satu pemenuhan perjanjian yang disepakati oleh Presiden AS Donald Trump dan Kim Jong-un ketika bertemu di Singapura, bulan lalu.



"Satu pesawat Angkatan Udara C-17 yang membawa jasad tentara yang gugur sudah lepas landas dari Wonsan, Korut," bunyi pernyataan resmi dari Gedung Putih, dikutip dari AFP, Jumat 27 Juli 2018.



Jasad-jasad yang tiba di Osan ini nantinya akan diterbangkan ke Hawaii untuk identifikasi forensik.



Pentagon menyebutkan, lebih dari 35 ribu personel militer AS tewas di Semenanjung Korea selama perang. Selain itu, 7.700 lainnya masih dianggap hilang hingga sekarang.



"Kami didorong oleh tindakan Korut untuk menuju perubahan yang positif," lanjut Gedung Putih.



Setelah pengembalian ini, AS akan melanjutkan kembali operasi lapangan di Korut untuk mencari sekitar 5.300 jasad personel militer AS yang belum ditemukan.



Antara tahun 1990 hingga 2005, telah dipulangkan 229 jasad dari Korut. Namun, proses tersebut sempat berhenti karena hubungan kedua negara memburuk terkait dengan program nuklir Pyongyang.







