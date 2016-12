Separatis Papua, Lupakan Keinginan Bergabung ke MSG

Metrotvnews.com, Jakarta: Kelompok separatis Papua yang menyebut dirinya United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), untuk bergabung dengan Melanesian Spearhead Group (MSG). Namun mereka sudah sepatutnya melupakan keinginan itu.

Sub Committee on Legal and Institutional Issues (SICLI), yang mengatur pembuatan panduan aturan dalam MSG hingga saat ini belum menentukan aturan main untuk bergabunnya sebuah pihak ke dalam MSG.