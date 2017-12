Pesan Wadubes Taher Hamad untuk Para Pendemo Bela Palestina

Jakarta: Wakil Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Taher Hamad menuturkan dirinya dan negaranya akan mendukung unjuk rasa yang digelar Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada Minggu, 17 Desember 2017, dengan syarat harus berlangsung damai.

Dia berpesan agar para pedemo benar melakukan doa bersama dan tidak membuat kericuhan serta kekerasan saat unjuk rasa nanti.

"Saya akan mendukung semua demo (bela Palestina) yang berjalan secara damai. Beberapa demo yang dilakukan di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) kemarin yang berlangsung secara damai, saya dukung," ujarnya usai ditemui dalam acara diskusi Indonesia Bersama Palestina di Gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Jumat 15 Desember 2017.

Dia berpesan agar jangan ada kekerasan, apalagi sampai membakar bendera AS. Pasalnya, menurut dia, aksi bakar bendera hanya akan melukai perasaan dan rasa kebangsaan para warga Amerika Serikat.

"Jangan ada kekerasan, apalagi sampai membakar bendera Amerika Serikat. Karena bendera AS tidak berkaitan dengan Trump, bendera AS bersama dengan masyarakat AS. Banyak dari mereka yang tidak mendukung kebijakan Trump," imbuh dia.

Karenanya, Taher berharap para pengunjuk rasa bisa mendengarkan pesannya untuk menjalani demo dengan damai. Hal senada diucapkan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.

Dia mengimbau para pendemo agar melakukan aksi unjuk rasa dengan penuh damai. "Tunjukkan bahwa umat Muslim Indonesia bisa melakukan aksi damai, tidak terprovokasi ujaran kebencian atau hal-hal yang tidak pantas dilakukan di luar publik," ucapnya di kesempatan sama.

Lukman menambahkan agar doa bersama yang disampaikan para pendemo bisa mewujudkan aspirasi Palestina.

"Tunjukkan kepada dunia bahwa aspirasi kita bisa berjalan tertib," pungkasnya.

Menag Lukman sendiri berkeinginan untuk ikut bergabung dalam doa bersama. Sayangnya, dia tidak bisa karena merupakan seorang menteri.

Menurut dia, Presiden Joko Widodo telah melakukan diplomasi untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Hal ini harus dia jaga.





(FJR)