Komitmen AS untuk Konsep Indo-Pasifik dari Indonesia

Jakarta: Indo-Pasifik menjadi salah satu konsentrasi Indonesia di dunia internasional. Untuk mewujudkan konsep tersebut, Indonesia juga memerlukan kerja sama dengan negara lain, terutama Amerika Serikat (AS).



Wakil Menteri Luar Negeri AS untuk Pengawasan Senjata dan Keamanan Internasional, Andrea Thompson mengatakan, komitmen AS sudah jelas untuk konsep Indo-Pasifik yang dibeberkan Indonesia.

"Komitmen AS sudah sangat jelas untuk konsep Indo-Pasifik dari Indonesia. Hal ini juga sudah ditegaskan Menlu Mike Pompeo ketika mengunjungi Indonesia," kata Thompson via telekonferensi, Kamis 20 Agustus 2018.



"Yang pasti, AS akan terus mendukung dan sama-sama berbagi ide perspektif dengan negara-negara kawasan, terutama Indonesia," lanjut dia.



Di samping soal konsep Indo-Pasifik, ujar dia, hubungan antara AS dan Indonesia juga telah mengalami banyak kemajuan.



Sempat dipaparkan Duta Besar AS untuk Indonesia Joseph Donovan, beberapa hari setelah kunjungan Pompeo, bahwa kemitraan AS dan Indonesia berada di jantung Indo-Pasifik.



Amerika pun mendukung konsep Indo-Pasifik yang dipaparkan Indonesia, yang menekankan sentralitas ASEAN di mana Menlu RI Retno Marsudi telah memaparkan konsep ini di pertemuan menlu se-ASEAN di Singapura awal Agustus lalu.



Tim Indonesia terus melakukan pendekatan baik dengan negara ASEAN maupun negara mitra wicara yang merupakan anggota East Asia Summit (EAS). Menlu Retno mengatakan isu konsep Indo-Pasifik ala Indonesia dikedepankan dalam EAS untuk dibahas lebih lanjut.









