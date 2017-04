Wapres AS Kunjungi Zona Demiliterisasi Korsel-Korut

Metrotvnews.com, Seoul: Wakil Presiden Amerika Serikat (AS), Mike Pence mengunjungi Zona Demiliterisasi (DMZ) antara Korea Selatan (Korsel) dan Korea Utara (Korut) dalam tur Asia perdananya ini. Ia tiba di Seoul pada 16 April kemarin.



Pence, yang ayahnya adalah seorang prajurit yang ikut bertempur dalam Perang Korea, dijadwalkan akan bergabung dengan iring-iringan menuju DMZ didampingi Jenderal Angkatan Darat AS di Korsel, Vincent Brooks.

Dilansir NBC, Senin 17 April 2017, Pence tiba di Korsel sehari setelah Korut gagal meluncurkan rudal balistiknya."Provokasi dari Korut menjadi pengingat sebuah risiko baru yang harus dihadapi dalam membela kebebasan rakyat Korsel dan pertahanan AS di belahan dunia," ucap Pence sembari merayakan malam Paskah.Ia pun mengaku telah berbicara dengan Presiden Donald Trump soal nuklir Korut yang semakin membahayakan sebelum ia bertolak ke Seoul.Dalam pembicaraan tersebut, Trump telah menyarankan bahwa AS akan mengambil sikap lebih keras terhadap Korut. Washington juga telah mengerahkan kapal induk Angkatan Laut dan kapal lainnya ke Semenanjung Korea.Kunjungan Pence ke Korsel pun membawa arti pribadi baginya. Pasalnya, sang ayah yang seorang prajurit Angkatan Darat AS bertugas selama Perang korea dan dianugerahi Bintang Perunggu pada 15 April 1953."Hormat saya bisa berada di sini," ungkapnya.Selama ini, Pence memajang medali Bronze Star milik sang ayah beserta fotonya di kantornya di Gedung Putih.(WIL)