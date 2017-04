Ancaman Rudal AS Tidak Akan Buat Kim Jong-un Takut

Metrotvnews.com, Jakarta: Amerika Serikat (AS) berupaya untuk memilih opsi militer, jika Korea Utara (Korut) tidak segera menghentikan program nuklirnya. Opsi ini ternyata menuai pandangan yang berbeda dari negara lain, misalnya Rusia.

"Opsi militer AS dan rudalnya, saya rasa, tidak akan membuat Kim Jong-un takut. Ketegangan saat ini sebenarnya adalah tanggung jawab pihak-pihak terkait," kata Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Mikhail Galuzin di kediamannya, kawasan Kuningan, Jakarta, Jumat 28 April 2017.

Menurutnya, Korut dan AS beserta para sekutunya yaitu Korea Selatan dan Jepang, harus bertanggung jawab atas ketegangan yang sudah terjadi di Semenanjung Korea saat ini.

"Tentu saja, Korut juga harus segera menghentikan program nuklirnya secepat mungkin," ungkap dia lagi.

Dubes Galuzin juga menganjurkan agar Six Party Talks atau dialog enam negara terkait program nuklir Korut kembali diaktifkan. Menurut penuturan dia, Six Party Talks-lah satu-satunya jalan untuk menyelesaikan masalah nuklir Korut.

Six party talks sendiri adalah negosiasi multilateral yang ada sejak 2003 silam di mana di dalamnya terdapat Korea Utara, Korea Selatan, Tiongkok, Amerika Serikat, Jepang dan Rusia untuk membahas penanggulangan program nuklir Korut.

Terlebih, ketika AS sudah dipimpin Donald Trump, AS terlihat lebih aktraktif dengan menunjukkan gelagat akan perang dengan Korut. Negara Komunis ini pun tampak tak ingin tinggal diam dengan siap terhadap tawaran perang AS dengan model apapun.

Baru saja, Menteri Luar Negeri Korut Ri Yong-ho, meminta bantuan kepada ASEAN untuk mencegah sejumlah tindakan yang akan dilakukan AS terhadap Korut maupun Semenanjung Korea.

Dalam suratnya kepada Sekretaris Jenderal ASEAN, Ri membeberkan situasi di Semenanjung Korea sudah berada di ambang perang karena tindakan AS. Bahkan, ia meminta agar 10 menteri luar negeri ASEAN agar mengecam latihan gabungan AS-Korsel.

Namun, ASEAN tetap pada pernyataan awalnya bahwa ASEAN meminta Pyongyang untuk mematuhi resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB).

(FJR)