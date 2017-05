Capres Korsel Dukung Trump yang Ingin Berdiskusi dengan Korut

Metrotvnews.com, Seoul: Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berencana membawa Korea Utara ke meja perundingan ketimbang terlibat perang terbuka, ucap calon presiden unggulan Korea Selatan.



Moon Jae-un, 64, mantan pengacara hak asasi manusia di Partai Demokrat Korsel, diprediksi memenangkan pemilihan umum presiden pada 9 Mei mendatang. Jika menjadi presiden, ia bertekad pergi sendiri ke Pyongyang untuk meredam ketegangan di Semenanjung Korea.

"Trump berbicara mengenai tekanan kuat, sanksi dan bahkan kemungkinan aksi militer. Tapi saya yakin tujuan akhir dia adalah mengembalikan Korut ke meja negosiasi untuk mengakhiri program nuklirnya," tutur Moon dalam wawancara dengan The Washington Post, seperti dikutip Telegraph, Rabu 3 Mei 2017."saya setuju dengan metode Presiden Trump dalam menerapkan sanksi dan tekanan terhadap Korut agar mereka mau bernegosiasi. Jika itu terjadi, saya akan bertemu Kim Jong-un," lanjutnya.Dia menambahkan: "Saya yakin Presiden Trump itu sebenarnya memiliki penilaian yang baik."Komentar Moon sejalan dengan pernyataan Trump dalam wawancara pekan lalu, saat dirinya mengaku siap bertemu Kim "di bawah situasi yang tepat."Pernyataan Trump bertolak belakang dengan retorikanya dalam beberapa pekan terakhir, di mana dirinya prnah berkata bahwa AS kemungkinan akan terlibat "konflik yang sangat, sangat besar" dengan Korut.Saat ini AS tengah mengkaji beragam opsi di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk meningkatkan tekanan terhadap Korut atas provokasi uji coba nuklir dan misil balistik."Aksi-aksi DPRK sejak uji coba nuklir terakhir mereka telah membuat kami untuk mempertimbangkan berbagai langkah yang dapat meningkatkan tekanan," ujar juru bicara misi AS di PBB.(WIL)