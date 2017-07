Dubes AS Berharap 34 WNI Peraih Beasiswa Bisa Bangun Indonesia

Metrotvnews.com, Jakarta: Duta Besar Amerika Serikat (AS) Joseph R. Donovan melepas 34 Warga Negara Indonesia (WNI) yang memperoleh beasiswa dari Badan Pembangunan Internasional AS (USAID) untuk melanjutkan studi ke Negeri Paman Sam.



"Beasiswa ini memberikan peluang yang baik bagi para profesional muda untuk mencapai tingkat pendidikan yang lebih tinggi," kata Dubes Donovan kepada awak media di kediamannya, kawasan Menteng, Jakarta, Selasa 18 Juli 2017.

"Yang penting lagi, nantinya mereka akan kembali ke Indonesia usai menyelesaikan studinya di AS dengan membawa pengetahuan dan pengalaman baru serta menerapkannya untuk pembangunan Indonesia," ucap dia lagi.Dubes Donovan juga berharap beasiswa USAID ini dapat melebarkan hubungan people to people antara warga AS dengan Indonesia."Pendidikan termasuk kerja sama yang diutamakan dalam hubungan bilateral AS dan Indonesia. AS sangat terbuka lebar untuk menerima mahasiswa asal Indonesia," ungkap pria yang pernah menjadi perwakilan AS di China ini.Dubes Donovan melepas 34 WNI peraih beasiswa USAID. (Foto: MTVN)Program beasiswa USAID terbuka untuk semua WNI yang sudah bekerja, memiliki kinerja akademis tinggi, keterampilan kepemimpinan, dan dedikasi untuk meningkatkan kehidupan masyarakat."Beasiswa ini juga dirancang untuk memajukan kerja sama, mempromosikan kesejahteraan dan meningkatkan pemahaman antara AS dan Indonesia," pungkas dia.Jangka waktu studi yang ditempuh untuk menimba ilmu di AS berbeda-beda, tergantung kebijakan universitas yang dipilih sang penerima beasiswa.Sejak 1950, USAID dan lembaga-lembaga Pemerintah AS lainnya telah memberikan beasiswa kepada 3.900 WNI untuk meraih gelar pascasarjana di berbagai universitas.(WIL)