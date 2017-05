Korut kembali Tahan Warga AS atas 'Aksi Berbahaya'

Metrotvnews.com, Seoul: Korea Utara mengumumkan telah menangkap satu lagi warga Amerika Serikat (AS) atas alasan 'aksi berbahaya' terhadap negara.



Kantor berita Korean Central News Agency (KCNA) melaporkan pada Minggu 7 Mei 2017 bahwa Kim Hak-song yang ditahan pada Sabtu adalah seorang pekerja di Universitas Sains dan Teknologi Pyongyang.

Sebelumnya pada Rabu, Korut mengumumkan telah menahan seorang instruktur keuangan bernama Kim Sang-dok di universitas yang sama atas alasan "aksi berbahaya untuk menggulingkan negara."Park Chan-mo, petinggi Universitas Sains dan Teknologi Pyongyang, mengatakan pada bulan lalu bahwa Kim ditahan saat hendak meninggalkan Korut di Bandara Internasional Pyonguyang.KCNA tidak menyebutkan apakah penahanan kedua orang itu saling terkait. Jika terkonfirmasi, maka total warga AS yang ditahan di Korut menjadi empat orang.Universitas Sains dan Teknologi Pyongyang mengatakan kepada CBS News belum dapat berkomentar lebih lanjut, namun akan memberikan keterangan resmi.Kedutaan Besar Swedia di Pyongyang belum membalas panggilan telepon atau surat elektronik media. Kedubes Swedia di Korut mengurusi urusan kekonsuleran AS, karena Negeri Paman Sam tidak punya hubungan diplomatik dengan rezim Kim Jong-un.Warga AS bernama Otto Warmbier saat ini sedang menjalani hukuman 15 tahun penjara atas tuduhan aksi berbahaya terhadap Korut. Sementara Kim Dong-chul menjalani vonis sepuluh tahun penjara atas tuduhan aktivitas mata-mata.Dua penahanan terbaru terhadap warga AS terjadi saat ketegangan di Semenanjung Korea meningkat akibat uji coba nuklir dan misil balistik.(WIL)