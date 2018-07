Menlu Australia akan Perkuat Komitmen dengan Asia Tenggara

Canberra: Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop akan mengunjungi empat negara Asia Tenggara: Timor Leste, Malaysia, Singapura dan Indonesia.



Kunjungan yang dilakukan mulai dari 29 Juli hingga 7 Agustus bertujuan menekankan kembali komitmen Australia untuk tetap menjadi mitra utama terhadap sejumlah negara tetangga di Asia Tenggara.

Negara pertama kunjungan Menlu Bishop adalah Timor Leste. Di Dili, ia akan mendiskusikan cara memperkuat kerja sama di bidang keamanan, perkembangan dan ekonomi untuk membuka bab baru dalam hubungan Australia-Timor Leste.



Lawatan ke Malaysia akan menjadi kunjungan tingkat menteri pertama Menlu Bishop sejak pemilu Negeri Jiran pada 9 Mei.



"Saya berharap dapat bekerja sama dengan anggota-anggota senior pemerintahan baru Malaysia dan membangun kemitraan strategis yang telah diumumkan pada 2015," ujar Menlu Bishop, dalam keterangan pers yang diterima Medcom.id, Sabtu 28 Juli 2018.



Di Singapura, Menlu Bishop akan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi Asia Timur, ASEAN Regional Forum dan Australia-ASEAN Ministerial Meeting.



"Sejumlah pertemuan itu akan menjadi kesempatan penting untuk mendemonstrasikan dukungan kuat Australia terhadap ASEAN dan perannya dalam mendorong perdamaian dan kesejahteraan di kawasan Indo-Pasifik," kata Menlu Bishop.



Sementara untuk Indonesia, Menlu Bishop akan bertemu dengan Menlu Retno Marsudi dalam menghadiri Bali process Ministerial Conference on People Smuggling, Trafficking in Persons and Related Transnational Crime.



Selain itu, Menlu Bishop juga akan secara resmi membuka Konsulat Jenderal Australia di Surabaya. Konsulat tersebut merupakan misi diplomatik keempat Australia di Indonesia.



"Konsulat kami di Surabaya, negara terbesar kedua di Indonesia, akan memperkuat kerja sama investasi dan perdagangan dengan RI," ungkap Menlu Bishop.





