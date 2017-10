Korut Sebut CIA Coba Bunuh Kim Jong-un

Metrotvnews.com, Pyongyang: Sebuah laporan terbaru dikeluarkan oleh rezim Korea Utara (Korut) bahwa Amerika Serikat (AS) pernah mencoba membunuh pemimpin Korut, Kim Jong-un



Menurut laporan yang dirilis media pemerintah, KCNA, usaha pembunuhan tersebut terjadi pada awal tahun ini.

"Selama ini, AS-lah biang terorisme. AS, melalui CIA, mencoba membunuh pemimpin kami," tulis KCNA, Selasa 10 Oktober 2017.



"Mereka menggunakan senjata kimia atau racun biologis untuk meracun pemimpin," lanjut laporan tersebut.



Sebelumnya, KCNA sudah merilis sebuah laporan pada Mei lalu di mana disebutkan bahwa sekelompok teroris menyusup ke negara kita atas perintah CIA AS dan Dinas Intelijen boneka Korea Selatan dengan tujuan melakukan terorisme yang disponsori AS untuk menyingkirkan Kim Jong-un.



"Pelaku berhasil kami bekuk. Ini jelas menunjukkan sifat sejati AS sebagai pelaku utama di balik terorisme," tulis KCNA lagi.



Kementerian Keamanan Negara Korut menyebutkan, seorang pria bernama "Kim" dibayar untuk melakukan serangan dengan zat biologis.



KCNA juga mengklaim bahwa AS serupa bunglon yang bisa mengubah "warnanya" untuk membenarkan penggulingan pemerintahan di negara lain.



Media corong rezim Kim ini juga menuding Washington menggunakan perang melawan terorisme untuk membenarkan intervensi di Afghanistan, Irak dan Libya.



Sampai laporan ini mencuat ke permukaan, AS dan CIA belum menanggapi dan mengeluarkan komentarnya.







(FJR)